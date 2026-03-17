金門KTV喋血23歲男不治 警3小時內逮27歲嫌

金門金寧地區今天凌晨4點發生一起KTV酒後衝突演變成殺人命案，1名李姓男子與友人陳男相約唱歌，不明原因在包廂內發生衝突，李男竟持刀將陳砍成重傷，員警獲報趕抵現場，立即通知消防人員到場，將傷者緊急送往衛生福利部金門醫院搶救，但仍因傷勢過重，於上午7時宣告不治。

警方表示，當日凌晨4時許接獲報案，指稱KTV包廂內發生打架事件，員警趕抵現場時發現一名男子身受重傷，立即通知消防人員到場，將傷者緊急送往衛生福利部金門醫院搶救，但仍因傷勢過重，宣告不治。

警方調查，涉案的88年次李姓男子與92年次陳姓男子原為朋友關係，當晚相約唱歌飲酒，過程中疑似因細故發生口角衝突。

據了解，陳男曾在包廂內動手揮打李男2次，未料李男離開後心生不滿，竟然外出取刀，再折返KTV包廂內，朝陳男猛刺3至4刀，釀成無法挽回的悲劇。

案發後，警方立即成立專案小組，並報請金門地檢署指揮偵辦，透過調閱監視器影像、訪查在場人員及擴大搜索，迅速鎖定犯嫌行蹤，在3小時內將李姓嫌犯查緝到案，並起出犯案刀械及當時穿著衣物，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

警方指出，本案由口角衝突升高為暴力攻擊，顯示酒後情緒失控所帶來的嚴重後果，呼籲民眾飲酒應適量，避免衝突擴大。警方也強調，對於重大暴力犯罪將秉持從嚴從速原則，全力維護社會治安，確保民眾生命財產安全。

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金門金寧鄉今天凌晨4時發生一起KTV酒後失控衝突傷害案件，23歲陳男不治身亡。圖／警方提供