快訊

卓榮泰「自費包機」赴日看球風波升級 遭控貪汙北檢黑金組偵辦中

朝野三版本軍購特別條例草案 立院聯席會下周開審

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰對決美國 川普招手「要當美第51州嗎？」

聽新聞
0:00 / 0:00

金門KTV喋血23歲男不治 警3小時內逮27歲嫌

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門金寧地區今天凌晨4點發生一起KTV酒後衝突演變成殺人命案，1名李姓男子與友人陳男相約唱歌，不明原因在包廂內發生衝突，李男竟持刀將陳砍成重傷，員警獲報趕抵現場，立即通知消防人員到場，將傷者緊急送往衛生福利部金門醫院搶救，但仍因傷勢過重，於上午7時宣告不治。

警方表示，當日凌晨4時許接獲報案，指稱KTV包廂內發生打架事件，員警趕抵現場時發現一名男子身受重傷，立即通知消防人員到場，將傷者緊急送往衛生福利部金門醫院搶救，但仍因傷勢過重，宣告不治。

警方調查，涉案的88年次李姓男子與92年次陳姓男子原為朋友關係，當晚相約唱歌飲酒，過程中疑似因細故發生口角衝突。

據了解，陳男曾在包廂內動手揮打李男2次，未料李男離開後心生不滿，竟然外出取刀，再折返KTV包廂內，朝陳男猛刺3至4刀，釀成無法挽回的悲劇。

案發後，警方立即成立專案小組，並報請金門地檢署指揮偵辦，透過調閱監視器影像、訪查在場人員及擴大搜索，迅速鎖定犯嫌行蹤，在3小時內將李姓嫌犯查緝到案，並起出犯案刀械及當時穿著衣物，全案依殺人罪嫌移送偵辦。

警方指出，本案由口角衝突升高為暴力攻擊，顯示酒後情緒失控所帶來的嚴重後果，呼籲民眾飲酒應適量，避免衝突擴大。警方也強調，對於重大暴力犯罪將秉持從嚴從速原則，全力維護社會治安，確保民眾生命財產安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門金寧鄉今天凌晨4時發生一起KTV酒後失控衝突傷害案件，23歲陳男不治身亡。圖／警方提供
金門金寧鄉今天凌晨4時發生一起KTV酒後失控衝突傷害案件，23歲陳男不治身亡。圖／警方提供

金門今天凌晨4時發生一起KTV酒後失控衝突傷害案件，23歲陳男不治身亡，警方於3小時內將27歲李姓嫌犯逮補。圖／警方提供
金門今天凌晨4時發生一起KTV酒後失控衝突傷害案件，23歲陳男不治身亡，警方於3小時內將27歲李姓嫌犯逮補。圖／警方提供

金門 殺人 衝突

延伸閱讀

南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

竹科台電變電所送電測試突爆炸 下班車潮恐受影響

5樓窗戶無防護 港2歲童墜樓亡 父母涉監護疏忽被捕

影／蘇澳醉男超商偷噴霧罐砸車 遭上銬竟嗆警「代號單位」醒後稱斷片

相關新聞

影／彰化員林上演警匪追逐 霹靂小組壓制2毒嫌偵辦中

彰化縣員林市今天下午2點多發生警匪追逐戰，海巡署與彰化縣警局員林警分局上演街頭圍捕毒販，嫌犯的車還被瓦斯車撞上，警方押下2名毒品嫌犯，據了解嫌犯車內還有槍械，目前正在清查偵辦中。

新屋壯年啃老逆子不滿零用錢被砍 竟持鐵槌狂毆老父頭部釀命危

桃園新屋有名正值壯年仍向老父伸手的黃姓男子，不滿父親縮減零用錢，2024年8月間某晚，趁黃父上下樓梯時，故意拉雙腳釀後摔撞頭，又持鐵鎚敲擊前額，並趁黃父逃向浴室，徒手勒頸拖行拿鐵鎚狂毆頭部打到無知覺，幸經繼母翌日清晨下班返家報警撿回一命，桃園地檢署依家暴殺人未遂罪起訴。

金門KTV喋血23歲男不治 警3小時內逮27歲嫌

金門金寧地區今天凌晨4點發生一起KTV酒後衝突演變成殺人命案，1名李姓男子與友人陳男相約唱歌，不明原因在包廂內發生衝突，李男竟持刀將陳砍成重傷，員警獲報趕抵現場，立即通知消防人員到場，將傷者緊急送往衛生福利部金門醫院搶救，但仍因傷勢過重，於上午7時宣告不治。

父墜谷亡兒疑涉加工自殺羈押 高大成：先查明案件動機

高雄邱姓父子前天晚間失聯，警方在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治。因現場留有不明藥罐，且邱男有購藥紀錄，懷疑邱父死因不單純，複訊後依加工自殺罪嫌聲押獲准。法醫高大成認為，現最重要的是查明案件的動機，而他研判出自「財」。

影／大麻偽裝泰式香草茶蒙混闖關 保三警逮6嫌查扣642克大麻

保三總隊日前獲報自泰國郵寄來台的2件國際郵包中，夾藏4包重534公克的大麻。保三總隊會同雙北、台南警方發動5波查緝，逮捕35歲陳姓及34歲李姓等6名嫌犯，共計查獲大麻642公克、大麻煙彈80顆、K他命等證物，陳、李2人被依毒品罪羈押。

高雄女吸喪屍菸彈呆站路邊 員警關心發現是毒品通緝犯

高雄市前鎮區朱姓女子因機車沒油違停路邊，警方路過，發現她神情恍惚，上前盤查後，竟查出她是毒品通緝犯，並自機車置物箱查獲喪屍菸彈，逮捕她移送法辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。