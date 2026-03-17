父墜谷亡兒疑涉加工自殺羈押 高大成：先查明案件動機

高雄邱姓父子前天晚間失聯，警方在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治。因現場留有不明藥罐，且邱男有購藥紀錄，懷疑邱父死因不單純，複訊後依加工自殺罪嫌聲押獲准。法醫高大成認為，現最重要的是查明案件的動機，而他研判出自「財」。

警方調查，邱姓父子（子54歲、父80歲）前天晚間9時許還有和住在台中的女兒視訊，但言談間疑似心情沮喪，掛斷電話後邱女便再也連繫不上父子兩人。

高大成說，到底死亡的人身上有沒有外傷？因為滾落的話一定有擦挫傷，若只是倒在任何一個地方，不能說是跌倒致死的。目前案件的重點應該要查明他的動機，了解父子倆是不是有欠債等問題。因為，這不會是感情糾紛的問題，動機應該是財。

他說，還有就是死亡原因到底是什麼？到底是跌下山坡死的？還是吃藥而死的？還是自殺？如果自殺且是吃了致命的除蟲劑這一類的東西，如果是自殺，體內的毒藥物反應，量會超過致命量一倍以上，這是一般的情況。如果是他殺，大概毒藥物反應只有達到致命量而已，不會超過一倍。

高大成說，因為自己喝，一下就會灌下去，所以量會吃的比較多；如果是被餵的，因為有味道不敢吃，所以只會達到致命量而已。所以應該查明身體裡所含的毒的量有多高，才能判別他是自殺還是他殺。