快訊

飛官辛柏毅失蹤逾2個月 軍方尋獲黑盒子並完成打撈

蘋果全新AirPods Max 2耳機有何不同？搭載H2晶片、新增6實用功能一次看

伊朗新領袖活著！伊官員音檔曝光 穆吉塔巴遇襲前1舉動逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

父墜谷亡兒疑涉加工自殺羈押 高大成：先查明案件動機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

高雄邱姓父子前天晚間失聯，警方在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治。因現場留有不明藥罐，且邱男有購藥紀錄，懷疑邱父死因不單純，複訊後依加工自殺罪嫌聲押獲准。法醫高大成認為，現最重要的是查明案件的動機，而他研判出自「財」。

警方調查，邱姓父子（子54歲、父80歲）前天晚間9時許還有和住在台中的女兒視訊，但言談間疑似心情沮喪，掛斷電話後邱女便再也連繫不上父子兩人。

高大成說，到底死亡的人身上有沒有外傷？因為滾落的話一定有擦挫傷，若只是倒在任何一個地方，不能說是跌倒致死的。目前案件的重點應該要查明他的動機，了解父子倆是不是有欠債等問題。因為，這不會是感情糾紛的問題，動機應該是財。

他說，還有就是死亡原因到底是什麼？到底是跌下山坡死的？還是吃藥而死的？還是自殺？如果自殺且是吃了致命的除蟲劑這一類的東西，如果是自殺，體內的毒藥物反應，量會超過致命量一倍以上，這是一般的情況。如果是他殺，大概毒藥物反應只有達到致命量而已，不會超過一倍。

高大成說，因為自己喝，一下就會灌下去，所以量會吃的比較多；如果是被餵的，因為有味道不敢吃，所以只會達到致命量而已。所以應該查明身體裡所含的毒的量有多高，才能判別他是自殺還是他殺。

法醫高大成認為，現最重要的是查明案件的動機，而他研判出自「財」。圖／讀者提供
法醫高大成認為，現最重要的是查明案件的動機，而他研判出自「財」。圖／讀者提供

高大成

延伸閱讀

高雄林園鴿子遭人餵食毒米「24隻集體暴斃墜地」 動保處啟動調查

高雄父子深夜騎車外出 子精神恍惚走路邊…父卻摔邊坡喪命

瑞士媒體：公車縱火凶嫌苦於慢性病 多重壓力下犯案

新北男酒駕又毒駕！高速衝出巷口 騎士慘遭撞飛重傷昏迷

相關新聞

父墜谷亡兒疑涉加工自殺羈押 高大成：先查明案件動機

高雄邱姓父子前天晚間失聯，警方在燕巢區車林巷邊坡發現邱男機車，找到精神恍惚的邱男，另在邊坡發現邱父，但邱父送醫急救後不治。因現場留有不明藥罐，且邱男有購藥紀錄，懷疑邱父死因不單純，複訊後依加工自殺罪嫌聲押獲准。法醫高大成認為，現最重要的是查明案件的動機，而他研判出自「財」。

影／大麻偽裝泰式香草茶蒙混闖關 保三警逮6嫌查扣642克大麻

保三總隊日前獲報自泰國郵寄來台的2件國際郵包中，夾藏4包重534公克的大麻。保三總隊會同雙北、台南警方發動5波查緝，逮捕35歲陳姓及34歲李姓等6名嫌犯，共計查獲大麻642公克、大麻煙彈80顆、K他命等證物，陳、李2人被依毒品罪羈押。

高雄女吸喪屍菸彈呆站路邊 員警關心發現是毒品通緝犯

高雄市前鎮區朱姓女子因機車沒油違停路邊，警方路過，發現她神情恍惚，上前盤查後，竟查出她是毒品通緝犯，並自機車置物箱查獲喪屍菸彈，逮捕她移送法辦。

影／北市暗夜傳槍響！9人在場5人到案 警強調「刀案非槍案」啟人疑竇

連姓男子昨夜因情感糾紛糾眾找許姓男子談判，在台北市大同區大龍街某巷內互毆，警方介入發現現場有尖刀也有鎮暴槍，目前已帶回5人調查，詳細案情待釐清；然全案有民眾聽聞槍響報警處理，警方卻漏夜強調「刀案非槍案」，令人起疑。

開車吸喪屍煙彈街頭蛇行 男險撞分隔島又撞計程車眼神迷茫遭逮

新北市21歲王男前天中午12時開車行經中和區時，疑因邊開車邊吸毒精神恍惚，險些撞上路邊餐廳招牌及分隔島，接著又擦撞行經的計程車。警方到場實施快篩發現王男毒駕，還查獲依托咪酯煙彈。詢後依毒品、公危送辦，並依道交法裁罰及扣車。

高雄2通緝犯駕車未開大燈拒檢逃 網友直擊「熊貓」加入警圍捕行列

呂姓男子昨深夜駕車搭載孫姓男子，行經高市四維路因未開大燈，遭員警攔查，呂拒檢逃逸被警網攔截，有網友從高處拍下2人遭10餘名警力壓制，笑稱戴帽子警察好像「熊貓」加入圍捕；呂、孫被查出是毒品和搶奪通緝犯，孫身上藏2顆依托咪酯煙彈。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。