影／大麻偽裝泰式香草茶蒙混闖關 保三警逮6嫌查扣642克大麻

保三總隊日前獲報自泰國郵寄來台的2件國際郵包中，夾藏4包重534公克的大麻。保三總隊會同雙北、台南警方發動5波查緝，逮捕35歲陳姓及34歲李姓等6名嫌犯，共計查獲大麻642公克、大麻煙彈80顆、K他命等證物，陳、李2人被依毒品罪羈押。

保三總隊指出，去年11月20日接獲財政部關務署台北關通報，自泰國郵寄來台的2件泰式香草茶國際快捷郵包中，夾藏4包共重534.9公克的大麻。保三總隊立即報請檢察官指揮，並與台北市刑大、萬華分局、南港分局、新北市中和分局、台南市刑大共組專案小組深入追查。

警方調查發現，35歲主嫌陳男雇請知情的2名陳男、王男、吳男等4人提供姓名、聯絡電話及地址負責代收毒品郵包。34歲主嫌李男則將4人的收貨資訊轉知泰國運毒集團成員購買大麻後，偽裝成與大麻花顏色相近的泰式香草茶企圖魚目混珠闖關入境，收件地遍布雙北市及台南市。

警方自去前11月底至今年1月底共展開5波查緝，兵分多路至雙北市及台南市逮捕陳姓、李姓主嫌及4名負責收取毒品郵包的嫌犯，並在陳男家中雪茄溫控密碼櫃內再查獲2包藏放於眾多雪茄中的高品質大麻。警方查緝過程中發現陳男不顧家中還有年幼孩童，大剌剌的在家中吸毒，讓警方也不禁搖頭。詢後將陳男等6人依毒品罪嫌送辦，陳、李2名主嫌被裁定羈押。

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偽裝成泰式香草茶的大麻。記者黃子騰／翻攝

警方至陳姓主嫌家中查緝。記者黃子騰／翻攝

警方查獲大麻、大麻煙彈及K他命等毒品。記者黃子騰／翻攝