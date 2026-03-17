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高雄女吸喪屍菸彈呆站路邊 員警關心發現是毒品通緝犯

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區朱姓女子因機車沒油違停路邊，警方路過，發現她神情恍惚，上前盤查後，竟查出她是毒品通緝犯，並自機車置物箱查獲喪屍菸彈，逮捕她移送法辦。

警方表示，前鎮警分局草衙派出所員警16日上午8時許執行守望勤務，在翠亨路與鎮中路口發現1輛機車違規停放路旁，朱姓女子（24歲）站在車旁神情恍惚，員警上前關心，她稱機車汽油用罄無法發動，才違規停在路邊。

員警在查問過程，發覺她神情緊張、說詞反覆，進一步查證身分，才發現她是高雄地檢署發布的毒品通緝犯，另在她的機車置物箱，查獲依托咪酯菸彈2顆。

警方對朱女快篩唾液毒品反應，結果對第二級毒品安非他命及依托咪酯呈陽性反應，立即逮捕帶她，警詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，另依違反道路交通管理處罰條例開出毒駕罰單，最高可處9萬元罰鍰。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

朱姓女子（中）涉嫌吸喪屍菸彈呆站路邊，警方查出她涉毒品案通緝中。記者林保光／翻攝
朱姓女子（中）涉嫌吸喪屍菸彈呆站路邊，警方查出她涉毒品案通緝中。記者林保光／翻攝

安非他命 高雄 機車

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