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北市暗夜傳槍響！9人在場5人到案 警強調「刀案非槍案」啟人疑竇
連姓男子昨夜因情感糾紛糾眾找許姓男子談判，在台北市大同區大龍街某巷內互毆，警方介入發現現場有尖刀也有鎮暴槍，目前已帶回5人調查，詳細案情待釐清；然全案有民眾聽聞槍響報警處理，警方卻漏夜強調「刀案非槍案」，令人起疑。
本報昨率先報導，目擊民眾說，大同區大龍街某巷弄3月16日深夜10時許傳出槍響，「有兩個人對幹，開了十幾槍，有人受傷流很多血，不確定是否是無辜路人受傷，警方封鎖現場中」。
警方介入後確認，現場是20歲連姓男子懷疑女友近期分手是與20歲許姓男子有關，昨夜糾6名友人到許男住家附近談判，許男則帶1名友人赴約，雙方一言不合爆衝突，許男見寡不敵眾亮刀反擊，眾人衝突亂作一團，隨即四散逃逸。
警方展開追查，初步查獲許男、連男及其友人等5人到案，並在現場查獲鎮暴槍一把，目前正持續追查共犯並釐清案情中。
意外的是，此案因有民眾聽聞槍響報警才揭露，消息曝光後，台北市警察局所屬各機關多名警官，在案情未明之際，頻頻向本報記者強調「是刀案不是槍案，沒有槍傷，提及『槍響』會驚動『上面』」，啟人疑竇。
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