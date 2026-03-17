開車吸喪屍煙彈街頭蛇行 男險撞分隔島又撞計程車眼神迷茫遭逮

呂姓男子昨深夜駕車搭載孫姓男子，行經高市四維路因未開大燈，遭員警攔查，呂拒檢逃逸被警網攔截，有網友從高處拍下2人遭10餘名警力壓制，笑稱戴帽子警察好像「熊貓」加入圍捕；呂、孫被查出是毒品和搶奪通緝犯，孫身上藏2顆依托咪酯煙彈。

2026-03-17 06:54