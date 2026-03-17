快訊

經典賽／不斷更新！2局上2K+1安沒得分 委內瑞拉0：0義大利

阿聯宣布「暫時關閉領空」！伊朗開戰至今狂轟逾1900枚飛彈及無人機

推論轉折點來了！黃仁勳：輝達未來一年晶片訂單上看1兆美元

聽新聞
0:00 / 0:00

開車吸喪屍煙彈街頭蛇行 男險撞分隔島又撞計程車眼神迷茫遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市21歲王男前天中午12時開車行經中和區時，疑因邊開車邊吸毒精神恍惚，險些撞上路邊餐廳招牌及分隔島，接著又擦撞行經的計程車。警方到場實施快篩發現王男毒駕，還查獲依托咪酯煙彈。詢後依毒品、公危送辦，並依道交法裁罰及扣車。

據了解，王男前天中午12時邊駕駛租賃車邊吸食喪屍煙彈，行經中和區中山路二段，因精神恍惚無法控制車輛不斷走走停停，還朝路邊人行道駛去，險些撞上一旁餐廳招牌，王男回正後又險些撞上中央分隔島，最後撞上行經的計程車左後車尾導致雙方車輛毀損。

中和警獲報趕抵，經實施毒品唾液快篩檢試呈陽性反應，並在他身上查獲依托咪酯煙彈及電子煙主機，詢後依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款開單告發，最高可處12萬元罰款並吊扣駕照1至2年、車輛移置保管，另依毒品、公共危險（毒駕）移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將王男上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將王男上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝

王男撞上計程車車尾，前保線桿嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝
王男撞上計程車車尾，前保線桿嚴重毀損。記者黃子騰／翻攝

王男因吸毒後精神恍惚，撞上行經的計程車。記者黃子騰／翻攝
王男因吸毒後精神恍惚，撞上行經的計程車。記者黃子騰／翻攝

毒品 唾液快篩 喪屍煙彈

延伸閱讀

高雄2通緝犯駕車未開大燈拒檢逃 網友直擊「熊貓」加入警圍捕行列

花蓮吉安無牌車拒檢衝撞警車 警開槍破窗逮2男

新北男酒駕又毒駕！高速衝出巷口 騎士慘遭撞飛重傷昏迷

影／高雄男毒駕恍神橫掃路邊24機車 無辜車主哀號：為何不好好開車

相關新聞

高雄2通緝犯駕車未開大燈拒檢逃 網友直擊「熊貓」加入警圍捕行列

呂姓男子昨深夜駕車搭載孫姓男子，行經高市四維路因未開大燈，遭員警攔查，呂拒檢逃逸被警網攔截，有網友從高處拍下2人遭10餘名警力壓制，笑稱戴帽子警察好像「熊貓」加入圍捕；呂、孫被查出是毒品和搶奪通緝犯，孫身上藏2顆依托咪酯煙彈。

開車吸喪屍煙彈街頭蛇行 男險撞分隔島又撞計程車眼神迷茫遭逮

新北市21歲王男前天中午12時開車行經中和區時，疑因邊開車邊吸毒精神恍惚，險些撞上路邊餐廳招牌及分隔島，接著又擦撞行經的計程車。警方到場實施快篩發現王男毒駕，還查獲依托咪酯煙彈。詢後依毒品、公危送辦，並依道交法裁罰及扣車。

網紅博流量…拍片踩食安紅線 民、刑事難逃

自媒體發展快速，許多影音創作者為追求流量、曝光，無所不用其極，卻忽略法律風險。一名女大學生二○二四年間將寵物「守宮壁虎」放在醬油碟拍照上傳，被業者壽司郎提告求償廿萬元；法界人事提醒，惡搞食物會有散布不實訊息、侵害商譽風險，更可能破壞整個食安秩序。

網紅貪圖流量惡搞商場食物 二審判更重

「網紅」戴姓男子為提升網路平台流量，三年前與賴姓攝影師至家樂福、全聯台中市分店，拿取貨架上食物、商品拆封使用再放回貨架，拍攝影片上傳，還稱「不買了走了」，業者提告。一審分判戴、賴六月、四月徒刑，緩刑二年，二審認為量刑過輕，改判八月、六月徒刑，撤銷戴男緩刑宣告。全案確定。

北市大同區深夜傳槍響！疑男女糾紛喋血 警介入偵辦中

台北市深夜傳槍響！大同區大龍街某巷弄今晚10時許有民眾持鎮暴槍擊發並持刀攻擊，警方初步瞭解是男女糾紛釀禍，目前已介入調查中，詳細案情待查。

毒品通緝犯肇逃衝撞遭警連開2槍 4小時後落網

新北市三峽區今天下午發生史姓毒品通緝犯駕駛賓士轎車涉嫌肇事逃逸，面對警方攔截圍捕時，試圖衝撞拒捕，員警連開2槍仍僥倖脫逃。警方隨後成立專案小組全力追緝，4小時內便將史男逮捕歸案，後續將依妨害公務、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。