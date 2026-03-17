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開車吸喪屍煙彈街頭蛇行 男險撞分隔島又撞計程車眼神迷茫遭逮
新北市21歲王男前天中午12時開車行經中和區時，疑因邊開車邊吸毒精神恍惚，險些撞上路邊餐廳招牌及分隔島，接著又擦撞行經的計程車。警方到場實施快篩發現王男毒駕，還查獲依托咪酯煙彈。詢後依毒品、公危送辦，並依道交法裁罰及扣車。
據了解，王男前天中午12時邊駕駛租賃車邊吸食喪屍煙彈，行經中和區中山路二段，因精神恍惚無法控制車輛不斷走走停停，還朝路邊人行道駛去，險些撞上一旁餐廳招牌，王男回正後又險些撞上中央分隔島，最後撞上行經的計程車左後車尾導致雙方車輛毀損。
中和警獲報趕抵，經實施毒品唾液快篩檢試呈陽性反應，並在他身上查獲依托咪酯煙彈及電子煙主機，詢後依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款開單告發，最高可處12萬元罰款並吊扣駕照1至2年、車輛移置保管，另依毒品、公共危險（毒駕）移送新北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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