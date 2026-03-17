高雄2通緝犯駕車未開大燈拒檢逃 網友直擊「熊貓」加入警圍捕行列

呂姓男子昨深夜駕車搭載孫姓男子，行經高市四維路因未開大燈，遭員警攔查，呂拒檢逃逸被警網攔截，有網友從高處拍下2人遭10餘名警力壓制，笑稱戴帽子警察好像「熊貓」加入圍捕；呂、孫被查出是毒品和搶奪通緝犯，孫身上藏2顆依托咪酯煙彈。

網路社群Threads網友oldwolfsteel昨深夜貼文並附上影片指，苓雅區興中路和仁德街口昨晚10時39分發生壓制事件，只見網友從大樓高處拍到有警車和數名員警壓制嫌犯的畫面。

原PO笑稱，從高處看，戴帽子警察好像熊貓加入圍捕行列，並強調嫌犯有兩個，被搜身、搜車。

轄區苓雅警分局指，當晚巡邏員警在四維和林森路口，發現呂姓男子（47歲）駕車搭載孫姓男子（53歲），因車子未開大燈，警方欲趨前盤查，沒料，呂男卻加速逃逸。

警網線上攔截，在興中與仁德街口圍捕呂男座車，喝令2人下車壓制逮捕，後查出呂男是毒品通緝犯，孫則是搶奪通緝犯，警方另在孫的身上起出2顆俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯毒品，呂男經毒品唾液快篩顯示陽性反應。

警詢後，將2人解送歸案，另案依違反毒品危害防制條例罪送辦，拒檢及交通違規部分依法開罰。

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高雄呂姓和孫姓2通緝犯駕車未開大燈拒檢逃逸，網友直擊線上警網攔截圍捕。圖／Threads網友oldwolfsteel授權提供

高雄呂姓和孫姓2通緝犯駕車未開大燈拒檢逃逸，網友直擊線上警網攔截圍捕。圖／Threads網友oldwolfsteel授權提供

高雄呂姓和孫姓2通緝犯駕車未開大燈拒檢逃逸，網友直擊線上警網攔截圍捕。圖／Threads網友oldwolfsteel授權提供