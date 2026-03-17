網紅拍片踩食安紅線 民、刑事難逃

自媒體發展快速，許多影音創作者為追求流量、曝光，無所不用其極，卻忽略法律風險。一名女大學生二○二四年間將寵物「守宮壁虎」放在醬油碟拍照上傳，被業者壽司郎提告求償廿萬元；法界人事提醒，惡搞食物會有散布不實訊息、侵害商譽風險，更可能破壞整個食安秩序。

律師林依成說，近年網紅拍片多元，部分為吸睛設計「惡搞食物」影片，如假裝在餐廳食物中發現蟲子、刻意在賣場食品中放入異物再拍攝投訴，或製造「某餐廳食品不衛生」情境影片，雖吸引大量觀看，卻充斥法律風險。

他說，設計橋段影片就算虛構，內容讓觀眾誤認存在食品安全問題，即可能涉及散布不實訊息影響公共安寧，違反社會秩序維護法，可處三日以下拘留，或三萬元以下罰鍰。

另餐廳、賣場食品安全形象屬營業信譽重要部分，若網紅影片中直接或間接指向特定商家，內容並非事實，商家除可提出刑事誹謗告訴外，亦可依民法請求損害賠償。

律師陳彥价說，自媒體創作固然享有高度言論與創意自由，但涉及食品安全議題時，法律標準往往更嚴格。

食品安全關係到公眾健康與市場秩序，若為了流量刻意製造假食安事件，不僅引發社會恐慌，更可能對商家造成難以回復的名譽與營業損害。

他表示，拆封食物後放回貨架拍片，或將異物放進商品中再拍片，業者可能被誤以為違反食品安全衛生管理法開罰，當事人可能面臨求償，刑事部分若涉毀損及妨害信用，可判處兩年以下徒刑。

林依成說，影片就算強調「情境演出」或「娛樂效果」，但若標示不清，觀眾仍可能誤以為是真實事件；司法實務上，只要影片足以使多數觀眾相信該事件真實發生，即可能認定其具有散布不實訊息性質。