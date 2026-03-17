聽新聞
0:00 / 0:00

網紅貪圖流量惡搞食物 二審判更重

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市戴姓男子曾在<a href='/search/tagging/2/全聯' rel='全聯' data-rel='/2/103895' class='tag'><strong>全聯</strong></a>、<a href='/search/tagging/2/家樂福' rel='家樂福' data-rel='/2/110914' class='tag'><strong>家樂福</strong></a>拍攝惡搞食物的影片，遭<a href='/search/tagging/2/刑事局' rel='刑事局' data-rel='/2/244786' class='tag'><strong>刑事局</strong></a>查緝到案，戴在鏡頭前致歉，二審近日審結，判戴八月徒刑，不給予緩刑。圖／聯合報系資料照片
台中市戴姓男子曾在全聯、家樂福拍攝惡搞食物的影片，遭刑事局查緝到案，戴在鏡頭前致歉，二審近日審結，判戴八月徒刑，不給予緩刑。圖／聯合報系資料照片

網紅」戴姓男子為提升網路平台流量，三年前與賴姓攝影師至家樂福、全聯台中市分店，拿取貨架上食物、商品拆封使用再放回貨架，拍攝影片上傳，還稱「不買了走了」，業者提告。一審分判戴、賴六月、四月徒刑，緩刑二年，二審認為量刑過輕，改判八月、六月徒刑，撤銷戴男緩刑宣告。全案確定。

檢方指控，廿六歲戴男在Instagram抖音分別開設「詹姆士（呈）」、「詹姆士說書人」，為增加流量與曝光，明知超市、量販店重視商品衛生與安全，不可能任由已開封食用食品、商品，繼續置於貨架上，二○二三年十一月底，與賴姓攝影師前往家樂福德安店，利用深夜顧客不多時，拿取貨架上洋芋片、芭樂青檸開封食用，再放回架上，戴還說「不買了走了」，過程由賴以手機拍片。

二○二四年一月底時，二人再前往全聯台中大坑店，由賴男拍攝戴男拿取貨架上食品、紙巾等商品開封、食用，再擺回貨架，戴又對著鏡頭說「希望大家學起來」，兩支影片經剪接後上傳網路平台，過程省略將開封商品結帳的細節。

業者發現後委由律師向刑事局報案提告，戴事後在網路平台發道歉影片，並下架影片，檢方依妨害信用罪起訴二人。

台中地方法院審理時二人認罪，法官認為二人為了自媒體曝光，造成民眾對商家衛生、安全疑慮，使業者信用無端遭負面評價，甚至引起不必要消費恐慌，更存有紊亂商品市場危險；考量已與業者和解，依加重妨害信用罪各判六月、四月徒刑，可易科，緩刑二年。

檢方上訴，台中高分院認為，二人為流量散布不實訊息，犯行兩次，主觀有相當惡意，有加重其刑必要，一審未說明刑度，加上戴男另涉詐欺案遭判刑六月確定，不符合緩刑條件，撤銷改判戴八月、賴六月徒刑，可易科，但戴不得緩刑。全案確定。

流量 刑事局 家樂福 網紅 全聯 抖音 Instagram

延伸閱讀

蔡正元「三中案」業務侵占定讞 北檢今分案辦理執行作業

陸網紅鳳爪色澤白凈、肉質飽滿 遭踢爆靠雙氧水漂白的

鑽漏洞…各地假租屋詐領補助頻傳

母餓死女兒惡行曝光 法官斥無悲憫心 駁回聲請停押

相關新聞

網紅拍片踩食安紅線 民、刑事難逃

自媒體發展快速，許多影音創作者為追求流量、曝光，無所不用其極，卻忽略法律風險。一名女大學生二○二四年間將寵物「守宮壁虎」放在醬油碟拍照上傳，被業者壽司郎提告求償廿萬元；法界人事提醒，惡搞食物會有散布不實訊息、侵害商譽風險，更可能破壞整個食安秩序。

網紅貪圖流量惡搞食物 二審判更重

「網紅」戴姓男子為提升網路平台流量，三年前與賴姓攝影師至家樂福、全聯台中市分店，拿取貨架上食物、商品拆封使用再放回貨架，拍攝影片上傳，還稱「不買了走了」，業者提告。一審分判戴、賴六月、四月徒刑，緩刑二年，二審認為量刑過輕，改判八月、六月徒刑，撤銷戴男緩刑宣告。全案確定。

竹科變電所起火…台電緊急隔離 未影響廠商生產

台電公司竹園超高壓變電所昨天下午三時廿六分發生設備測試火警，導致新竹科學園區部分區域出現瞬間電壓下降情形。台電強調，該測試設備尚未加入系統實際運作，與供給竹科用電屬不同建物，不影響現有系統以及後續供電。台積電、聯電都表示未受影響，營運正常。

竹科變電所爆炸起火奪命 1死2重傷

新竹科學園區台電竹園超高壓變電所，昨天下午進行電壓穩定設備測試，在現場送電測試時突然爆炸，大量濃煙伴隨火光直衝天際，造成三名施工人員一死二重傷。事故後竹科園區供電瞬間電壓下降，但未造成停電，園區運作未受影響。爆炸原因不明，相關單位正進行調查。

北市大同區深夜傳槍響！疑男女糾紛喋血 警介入偵辦中

台北市深夜傳槍響！大同區大龍街某巷弄今晚10時許有民眾持鎮暴槍擊發並持刀攻擊，警方初步瞭解是男女糾紛釀禍，目前已介入調查中，詳細案情待查。

毒品通緝犯肇逃衝撞遭警連開2槍 4小時後落網

新北市三峽區今天下午發生史姓毒品通緝犯駕駛賓士轎車涉嫌肇事逃逸，面對警方攔截圍捕時，試圖衝撞拒捕，員警連開2槍仍僥倖脫逃。警方隨後成立專案小組全力追緝，4小時內便將史男逮捕歸案，後續將依妨害公務、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。