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網紅貪圖流量惡搞食物 二審判更重
「網紅」戴姓男子為提升網路平台流量，三年前與賴姓攝影師至家樂福、全聯台中市分店，拿取貨架上食物、商品拆封使用再放回貨架，拍攝影片上傳，還稱「不買了走了」，業者提告。一審分判戴、賴六月、四月徒刑，緩刑二年，二審認為量刑過輕，改判八月、六月徒刑，撤銷戴男緩刑宣告。全案確定。
檢方指控，廿六歲戴男在Instagram、抖音分別開設「詹姆士（呈）」、「詹姆士說書人」，為增加流量與曝光，明知超市、量販店重視商品衛生與安全，不可能任由已開封食用食品、商品，繼續置於貨架上，二○二三年十一月底，與賴姓攝影師前往家樂福德安店，利用深夜顧客不多時，拿取貨架上洋芋片、芭樂青檸開封食用，再放回架上，戴還說「不買了走了」，過程由賴以手機拍片。
二○二四年一月底時，二人再前往全聯台中大坑店，由賴男拍攝戴男拿取貨架上食品、紙巾等商品開封、食用，再擺回貨架，戴又對著鏡頭說「希望大家學起來」，兩支影片經剪接後上傳網路平台，過程省略將開封商品結帳的細節。
業者發現後委由律師向刑事局報案提告，戴事後在網路平台發道歉影片，並下架影片，檢方依妨害信用罪起訴二人。
台中地方法院審理時二人認罪，法官認為二人為了自媒體曝光，造成民眾對商家衛生、安全疑慮，使業者信用無端遭負面評價，甚至引起不必要消費恐慌，更存有紊亂商品市場危險；考量已與業者和解，依加重妨害信用罪各判六月、四月徒刑，可易科，緩刑二年。
檢方上訴，台中高分院認為，二人為流量散布不實訊息，犯行兩次，主觀有相當惡意，有加重其刑必要，一審未說明刑度，加上戴男另涉詐欺案遭判刑六月確定，不符合緩刑條件，撤銷改判戴八月、賴六月徒刑，可易科，但戴不得緩刑。全案確定。
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