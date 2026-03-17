竹科變電所起火…台電緊急隔離 未影響廠商生產

「網紅」戴姓男子為提升網路平台流量，三年前與賴姓攝影師至家樂福、全聯台中市分店，拿取貨架上食物、商品拆封使用再放回貨架，拍攝影片上傳，還稱「不買了走了」，業者提告。一審分判戴、賴六月、四月徒刑，緩刑二年，二審認為量刑過輕，改判八月、六月徒刑，撤銷戴男緩刑宣告。全案確定。

2026-03-17 00:06