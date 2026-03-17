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竹科變電所起火…台電緊急隔離 未影響廠商生產

聯合報／ 記者簡永祥黃羿馨／連線報導

台電公司竹園超高壓變電所昨天下午三時廿六分發生設備測試火警，導致新竹科學園區部分區域出現瞬間電壓下降情形。台電強調，該測試設備尚未加入系統實際運作，與供給竹科用電屬不同建物，不影響現有系統以及後續供電。台積電聯電都表示未受影響，營運正常。

台電指出，該變電所昨天由承攬商進行電壓穩定設備「靜態同步補償器（ＳＴＡＴＣＯＭ）」測試工作時發生火警，造成三名承攬商人員傷亡，影響園區部分用戶瞬間壓降，未造成停電。

台電表示，總經理王耀庭事發後趕赴現場指揮後續減災工作，台電已向受壓降影響廠商溝通說明狀況，並持續保持聯繫。針對這起事故，台電將配合警消單位進一步調查釐清詳細事故原因，檢討承攬商相關責任。

國科會新竹科學園區管理局則說，事故發生後，台電立即派員進行緊急處理，並迅速完成故障設備隔離作業，園區供電系統持續維持正常運作。經初步了解，事故造成部分園區用戶出現瞬間壓降情形，但未造成園區停電，火勢未波及園區廠商，整體供電品質已恢復穩定，園區目前供電正常，廠商生產未受影響。

半導體業者表示，為避免半導體晶片生產過程中受到供電迴路因意外突然壓降對生產造成衝擊，各半導體廠大部分都針對重要機台安裝不斷電系統，即感測到電壓不穩時，就會啟動柴油發電機或儲能系統，在幾秒內切換維持正常供電，這也是各半導體廠在面臨短暫壓降，都能維持產線正常營運的關鍵。

王耀庭 科學園區 國科會 台電 竹科 聯電 台積電 半導體

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