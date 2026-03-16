毒品通緝犯肇逃衝撞遭警連開2槍 4小時後落網

新北市三峽區今天下午發生史姓毒品通緝犯駕駛賓士轎車涉嫌肇事逃逸，面對警方攔截圍捕時，試圖衝撞拒捕，員警連開2槍仍僥倖脫逃。警方隨後成立專案小組全力追緝，4小時內便將史男逮捕歸案，後續將依妨害公務、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

據了解，當時史男駕駛一輛黑色賓士轎車，先後在三峽介壽路二段及溪東路一帶，連續追撞2部汽、機車及1部小貨車，並造成2名民眾輕微擦挫傷，史男涉嫌肇事逃逸。

警方獲報，不久後在溪東路199巷口攔截史男，經查為毒品及詐欺案件通緝犯，但史男不僅拒絕配合盤查，還企圖駕車衝撞員警。員警為避免史男傷及同仁及用路人安全，拔槍朝賓士車輪射擊2槍試圖制止，史男見狀棄車逃逸。

案發後，三峽警方成立專案小組，全面調閱沿途監視器並鎖定史男身分，發現其突圍後改乘計程車逃離現場，隨即以車追人，研判其可能會經過鶯歌分駐所前，立刻派員埋伏攔查，順利將史男逮捕。