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賓士男毒品通緝涉肇事逃逸還拒捕 三峽警連開2槍制止擴大追緝
新北市三峽區稍早下午發生一起毒品通緝犯駕駛賓士轎車涉嫌肇事逃逸，面對警方攔截圍捕時，更試圖衝撞拒捕，迫使員警朝其車輛輪胎連開2槍，但犯嫌仍奮力脫逃，將車棄置於三峽、土城交界的成福路上棄車逃逸，警方現已成立專案小組擴大追緝。
據了解，事發時犯嫌先在三峽介壽路二段擦撞行人卻肇事逃逸，逃至溪東路又與一輛貨車碰撞發生第二次車禍，之後面對警方攔截、圍捕依然不願配合，試圖加速突圍。
三峽警方為避免犯嫌危險駕駛危及路過民眾安全，果斷朝犯嫌的賓士車輪胎連開2槍，可惜仍未將其順利制止。之後犯嫌將車輛棄置於山區成福路一處圍籬旁，下車徒步逃逸。
警方目前成立專案小組，除已掌握犯嫌身分，並調閱沿線監視器畫面，全力追緝中。
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