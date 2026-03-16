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竹聯幫弘仁會強盜價值1千餘萬元泰達幣 8人起訴求刑10年至23年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫仁堂弘仁會成員12人在2025年間2度搶刀、槍脅迫被害人移轉虛擬貨幣泰達幣至指定錢包，得手價值約1千餘萬元，並脅迫被害人拍裸照、自願轉出泰達幣等影像。台北地檢署偵結，依加重強盜等罪起訴其中8人（8人分別羈押、另案入監執行），求刑10年至23年不等徒刑，另李宥寬等4人逃亡通緝中。

北檢依3人以上攜帶兇器共同犯強盜罪等罪嫌，對薛昊惟求刑18年、游竣傑20年6月、廖柏諺21年6月、徐俊偉19年6月、郭家宏23年、陳郡麟23年、黃裕騰12年、江洛亦10年。張星池、李宥寬、范嘉榮、吳秉洋等4人涉強盜犯刑另行通緝。

檢方指出，虛擬貨幣交易所BITGET的李姓商務經理，招募B男擔任代理人員，通緝中的李宥寬是B男的下線。2025年2月間，李姓商務經理跳槽到PIONEX，張星池、范嘉榮涉指使李宥寬假裝擔任李姓商務經理交易所的代理人員，李宥寬2月7日先餐敘商談，再邀李姓經理、同行者王男隔天到北投商談合作。

起訴指出，2025年2月8日下午1時許，李姓經理、王男抵達北投，李宥寬涉嫌指揮小弟們持刀械、槍枝抵住2人頭部或頸部，斥喝「趴下、不要動、蹲下」逼2人跪在牆邊、用束帶捆綁，並用「捲走Ｂ男款項」為由逼迫交出價值150萬元美金的泰達幣，「不然你走不了」2人被迫操作手機移轉33萬餘顆泰達幣、約新台幣1093萬餘元，再層轉到張星馳、李宥寬等人名下電子錢包。

檢方查出，李宥寬等人涉持槍逼2人拍攝自願轉出虛擬貨幣的影像，還威脅不准報警，否則對家人不利，當天下午3時許2人搭車離去。李宥寬則當場轉發價值3萬至5萬元的泰達幣給在場的薛等7人。

檢方另查出，李宥寬依張、范指示，用拍攝虛擬貨幣短影音為由，邀請Ｂ男2025年2月15日到萬華，Ｂ男帶著妻子赴約，李宥寬涉指示薛等8人，持刀械、槍枝、酒瓶控制現場。

薛等人除了毆打Ｂ男，還命夫妻交出現金1萬2千元和價值78萬元宇鉑HUBLOT手表及價值110萬元的車輛鑰匙，再恫稱「交出4千萬」否則折斷Ｂ男手、拍裸照。

薛涉用手銬銬住Ｂ男、郭涉持槍抵著Ｂ男頭部，江涉控制Ｂ男妻子的行動，徐又將Ｂ男的手指塞入酒瓶作勢折斷，逼迫2人移轉1萬9千餘顆泰達幣，約62萬5800元。李宥寬得手後，當場發現金4萬元給現場薛等8人。

李宥寬涉指示拍下Ｂ男被家暴而受傷的影像後，逃亡出境，並用通訊軟體繼續指揮小弟控制2人行動，要求向親友借錢。2月16日下午，在李宥寬指示下，其中廖、徐、郭、陳帶Ｂ男妻子到另一房間，以Ｂ男生命安危逼迫她拍下全裸照片，廖又在檢視手機時發現夫妻的性影像，未經同意將性影像傳到飛機群組。

Ｂ男頭部受傷血流不止，被強押就醫、監視，且要求拍下願意出借車輛的影像，最後，薛、游送夫妻回家後，薛開車在國道3號南向36公里中和出口匝道發生事故。

台北地檢署。圖／本報資料照片
台北地檢署。圖／本報資料照片

竹聯幫 弘仁會 虛擬貨幣

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