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花蓮無牌車拒檢衝撞巡邏車 警鳴槍制伏2嫌移送法辦

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉今天凌晨0時許發生警匪追逐案，游男駕駛未懸掛車牌的小客車載張姓友人行經自強路一帶，被巡邏員警發現攔查時拒檢逃逸。警方展開追捕並在巷弄前後包夾，嫌犯衝撞巡邏車企圖脫逃，員警朝輪胎開1槍制止並破窗逮人，2人訊後依妨害公務等罪嫌移送法辦。

吉安警分局表示，北昌派出所員警今天凌晨執行巡邏勤務時，在自強路與壽昌路口發現1輛灰色小客車未懸掛號牌，隨即上前示意攔查。不料駕駛游姓男子不但未停車，反而加速逃逸，警方立即開啟警示燈與警鳴器尾隨追緝，並通報線上警力支援攔截。

警方一路追捕至自強路530巷口，利用巡邏車前後包夾攔阻車輛，但駕駛游姓男子仍無視攔阻，先向前衝撞巡邏車，又倒車撞擊後方警車企圖逃離，但因巷弄狹窄，車輛卡在兩車之間無法動彈。

由於嫌犯拒絕下車受檢，員警為確保現場安全，依法朝小客車左前輪射擊1槍，擊中輪胎後上前控制車輛；另一名員警持警棍破窗壓制嫌犯時，右手遭玻璃割傷，隨後送醫治療，所幸並無大礙。

警方將游男與同車張姓男子拉下車制伏，並在車內查獲開山刀、折疊刀及甩棍等器械，全案警詢後依妨害公務、公共危險及毀損等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

吉安警分局強調，對於挑戰公權力及危害社會治安行為，警方絕不寬貸，必將嚴執法以保障民眾安全。

花蓮2名22歲男子共乘未懸掛車牌的小客車，被巡邏員警發現攔查時拒檢逃逸，警方朝輪胎開1槍制止並破窗逮人。圖／吉安警分局提供
花蓮2名22歲男子共乘未懸掛車牌的小客車，被巡邏員警發現攔查時拒檢逃逸，警方朝輪胎開1槍制止並破窗逮人。圖／吉安警分局提供

花蓮2名22歲男子共乘未懸掛車牌的小客車行經自強路一帶，被巡邏員警發現攔查時拒檢逃逸，警方展開追捕並在巷弄前後包夾逮人。圖／吉安警分局提供
花蓮2名22歲男子共乘未懸掛車牌的小客車行經自強路一帶，被巡邏員警發現攔查時拒檢逃逸，警方展開追捕並在巷弄前後包夾逮人。圖／吉安警分局提供

花蓮2名22歲男子共乘未懸掛車牌的小客車行經自強路一帶，被巡邏員警發現攔查時拒檢逃逸，警方展開追捕並在巷弄前後包夾逮人。圖／民眾提供
花蓮2名22歲男子共乘未懸掛車牌的小客車行經自強路一帶，被巡邏員警發現攔查時拒檢逃逸，警方展開追捕並在巷弄前後包夾逮人。圖／民眾提供

花蓮2名22歲男子共乘未懸掛車牌的小客車行經自強路一帶，被巡邏員警發現攔查時拒檢逃逸，警方展開追捕並在巷弄前後包夾逮人。圖／吉安警分局提供
花蓮2名22歲男子共乘未懸掛車牌的小客車行經自強路一帶，被巡邏員警發現攔查時拒檢逃逸，警方展開追捕並在巷弄前後包夾逮人。圖／吉安警分局提供

妨害公務 警車 警察 花蓮

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