花蓮吉安無牌車拒檢衝撞警車 警開槍破窗逮2男

花蓮1輛未懸掛車牌的自小客車今天凌晨拒攔查，駛入巷弄被警車包夾仍衝撞意圖脫逃；員警朝車輪開槍後破窗逮人，1名員警遭玻璃劃傷手部送醫，車上2男依妨害公務等罪嫌送辦。

警方表示，22歲張姓男子駕駛1輛未懸掛車牌的自小客車，車上載游姓男子行駛於吉安鄉自強路時，被執行巡邏勤務的花蓮縣警察局吉安分局北昌派出所員警發現，立即攔查，張男拒絕停車受檢加速駛離。

員警隨即通報線上警力展開圍捕，張男慌亂駛入一處狹窄巷弄，遭2輛巡邏車前後包夾，但張男仍意圖脫逃，開車衝撞車頭前的巡邏車後，又倒車衝撞後方的一輛巡邏車。

由於巷弄窄小，自小客車動彈不得，但張男仍拒絕下車，北昌派出所一名員警持槍朝自小客車輪胎開了一槍，另一名員警則手持警棍，擊破駕駛座的玻璃窗，過程中手部遭玻璃割傷，隨即送醫治療，幸無大礙。

警方搜索車內，查獲開山刀、摺疊刀及甩棍等器械。張男供稱因車輛未掛車牌心虛才逃跑，但衝撞警車行為已觸法。

吉安分局表示，公權力不容挑戰，訊後將張、游兩人依妨害公務、毀損及公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。