快訊

李貞秀質詢處女秀就吃閉門羹 劉世芳拒絕上台全程不發一語

簡立峰專欄／小龍蝦掀代理AI巨浪 哪些產業在海嘯前線

經典賽／S級球隊互尬！美國2:1險勝多明尼加 連3屆前進冠軍賽

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮吉安無牌車拒檢衝撞警車 警開槍破窗逮2男

中央社／ 花蓮16日電

花蓮1輛未懸掛車牌的自小客車今天凌晨拒攔查，駛入巷弄被警車包夾仍衝撞意圖脫逃；員警朝車輪開槍後破窗逮人，1名員警遭玻璃劃傷手部送醫，車上2男依妨害公務等罪嫌送辦。

警方表示，22歲張姓男子駕駛1輛未懸掛車牌的自小客車，車上載游姓男子行駛於吉安鄉自強路時，被執行巡邏勤務的花蓮縣警察局吉安分局北昌派出所員警發現，立即攔查，張男拒絕停車受檢加速駛離。

員警隨即通報線上警力展開圍捕，張男慌亂駛入一處狹窄巷弄，遭2輛巡邏車前後包夾，但張男仍意圖脫逃，開車衝撞車頭前的巡邏車後，又倒車衝撞後方的一輛巡邏車。

由於巷弄窄小，自小客車動彈不得，但張男仍拒絕下車，北昌派出所一名員警持槍朝自小客車輪胎開了一槍，另一名員警則手持警棍，擊破駕駛座的玻璃窗，過程中手部遭玻璃割傷，隨即送醫治療，幸無大礙。

警方搜索車內，查獲開山刀、摺疊刀及甩棍等器械。張男供稱因車輛未掛車牌心虛才逃跑，但衝撞警車行為已觸法。

吉安分局表示，公權力不容挑戰，訊後將張、游兩人依妨害公務、毀損及公共危險罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

妨害公務 警車 警察

延伸閱讀

新北男酒駕又毒駕！高速衝出巷口 騎士慘遭撞飛重傷昏迷

國道飆BMW時速200公里害死副機師 判3年6月確定

網約飆車慘了！新竹警專案出擊逮2主揪扣5子彈 29車友也出事

影／高雄男酒吧泥醉撒尿扯警衣領 派出所管束又失控毀公物

相關新聞

他懷疑被男大生傳染性病...當街砍殺後警局呼呼大睡 南檢聲押獲准

22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，昨晚下班後被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治；姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃否認，昨晚原本要在黃的面前自傷，黃卻冷漠不理，轉而憤怒砍黃。姚在下午4時依殺人罪移送台南地檢署複訊，檢方聲請羈押獲准。

看台南同志凶殺案 法醫高大成：男男同志最難解

台南市昨天在白色情人節在發生一起男男兇殺案，有對同志情侶中的一方不爽被愛侶傳染性病，昨天上午企圖自戕失敗，晚上怒找另一半討交代，被拒絕後憤而亂刀砍死對方。法醫高大成今指出，同性戀中男找男最難找，因此若是想在一起又不能在一起，想分開又分不開，是可能造成凶殺案的原因。

剴剴虐死案 劉姓生母向保母姊妹社工與兒福聯盟等人求償800萬元

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案，今年1月27日高等法院駁回2人上訴，維持2人一審無期及18年徒刑，全案上訴最高法院。剴剴劉姓生母另向向保母姊妹、陳姓女社工及兒福聯盟另提出刑事附帶民事求償800萬元，高等院於刑事宣判當天，同時裁定移送民事庭審理及2女延押2月。

影／180練武男大生遭自稱同志伴侶砍死 父淚崩求查真相

22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，昨晚下班後，被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治；姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。黃父今天在殯儀館當場淚崩，指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，希望檢警查明真相。

男大生打工下班遭砍死...嫌犯稱懷疑被傳染性病 死者父否認兒子是同志

22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，昨晚下班後，被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治，目前黃的父親在殯儀館會同檢察官相驗；從事美容美髮業的姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。黃父否認兒子是同志，泣訴希望檢警查明真相。

偷耳機爆口角！宜蘭男持剪刀刺死友後醉睡被捕 深夜收押禁見

宜蘭市復興路二段巷弄昨天凌晨驚傳命案。一名48歲林姓男子與52歲魏姓友人相約飲酒打手遊，未料竟因一對耳機引發口角，林男憤而持剪刀追出巷外，刺向魏男胸口致傷重不治。警方案發後1小時內發動攻堅，將在租屋處酩酊大睡的林男逮捕歸案，全案依殺人罪嫌送辦，昨深夜經法院裁定羈押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。