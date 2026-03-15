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看台南同志凶殺案 法醫高大成：男男同志最難解

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

台南市昨天在白色情人節在發生一起男男兇殺案，有對同志情侶中的一方不爽被愛侶傳染性病，昨天上午企圖自戕失敗，晚上怒找另一半討交代，被拒絕後憤而亂刀砍死對方。法醫高大成今指出，同性戀中男找男最難找，因此若是想在一起又不能在一起，想分開又分不開，是可能造成凶殺案的原因。

高大成說，分析凶殺案時常有「情財仇」3種原因的指向型分析，情會擺在第一位，更顯示其在凶殺案中所占的輕重，也是極可能造成凶殺案的原因，所以世人應該注意。

高大成說，其實現在性病的治療很進步，藥也很有效，因此得到性病而殺人實在不必要。

他說，從死者臟器外露可以了解，應該是朝正面下手。至於是一人或二人行凶，可以朝現場是一支刀還是兩支刀，以及凶刀上的指紋來判斷。

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法醫高大成今指出，同性戀中男找男最難找，因此若是想在一起又不能在一起，想分開又分不開，是可能造成凶殺案的原因。記者黃寅／攝影
法醫高大成今指出，同性戀中男找男最難找，因此若是想在一起又不能在一起，想分開又分不開，是可能造成凶殺案的原因。記者黃寅／攝影

同志 高大成 台南

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