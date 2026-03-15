剴剴虐死案 劉姓生母向保母姊妹社工與兒福聯盟等人求償800萬元

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴案，今年1月27日高等法院駁回2人上訴，維持2人一審無期及18年徒刑，全案上訴最高法院。剴剴劉姓生母另向向保母姊妹、陳姓女社工及兒福聯盟另提出刑事附帶民事求償800萬元，高等院於刑事宣判當天，同時裁定移送民事庭審理及2女延押2月。

其中，陳姓社工與兒福聯盟雖非虐死案被告，但劉女主張，陳姓女社工因未依按照訪視愷愷及通報異常，並偽造訪視紀錄，被檢方依過失致死與偽造文書罪嫌起訴，對愷愷之死應負其責，而兒福聯盟既為陳女雇主，則應負民法連帶賠償責任。

經查，劉女2021年間因不滿男友另結新歡，將男方新女友約出予以囚禁、凌虐、餵食毒品並拍攝影片，所幸被害人趁隙脫逃報警，劉女被捕後遭羈押直至全案偵結起訴並移交法院審理。

當時劉女因已懷有愷愷5個月，於是聲請具保停押，獲法官裁定以3萬元交保，但她生下剴剴後，便將兒子交由自己母親，也就是剴剴的外婆扶養並棄保潛逃，之後剴剴外婆因無力照顧，與兒福聯盟簽定出養，再委託劉彩萱、劉若琳姊妹照顧剴剴，最後釀成不幸。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線