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影／180練武男大生遭自稱同志伴侶砍死 父淚崩求查真相

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，昨晚下班後，被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治；姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。黃父今天在殯儀館當場淚崩，指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，希望檢警查明真相。

台南地檢署指出，檢察官今天下午率同法醫相驗，初步檢視死者頸部、腹部均有刀傷，目前排定將於下周二（3月17日）解剖，以釐清確認死亡過程與原因，檢察官下午將複訊被告，再決定相關強制處分。

從死者黃姓男子臉書可見他身材高大、相貌帥氣，喜歡廟會攝影，經常分享遶境隨拍；黃父今天中午在殯儀館受訪聲淚俱下痛哭表示，兒子很乖，目前就讀大學，平時沒有課的空檔都會到新光三越小北店的美食街打工，自己賺取零用錢與學費，兒子上班時會穿上廚師制服，但他以後看不到了。

黃父表示，有看過姚姓男子，第一印象就不太好，感覺怪怪的，覺得心術不正、打扮邪裡邪氣，自己跟家人有勸兒子不要與他交友、離他遠一點；兒子也感覺這個朋友「不夠真」，所以想保持距離，漸漸疏遠，兩人認識大約一年多。

黃父說，昨天中午，姚到家中按鈴表示要找兒子，黃父告知兒子不在家，請姚離開，更直接說「我兒子不想交你這個朋友，你為什麼還時常來找？他不愛跟你做朋友，我也不愛讓他跟你做朋友」，姚沒講為什麼要找兒子，面露不善、看起來很不高興、滿臉怨氣。

黃父覺得姚好像要報復的樣子，趕緊打電話提醒兒子，兒子說「他再來亂就報警，不要理他」，他還問兒子「我不是跟你說過別跟他做朋友嗎？」兒子說「有啊，我有漸漸疏遠他，但偏偏他就是要一直來找」，沒想到晚上再接到警方電話，竟是兒子遭到砍殺的噩耗。

黃父聲淚姚姓男子身材瘦小，兒子身高有180公分，還有練武術、宋江陣，無法相信兒子竟會遭姚持刀砍殺，懷疑兇手不只一人，希望檢警能查明真相；對於同志伴侶一事，黃父否認兒子有同志傾向，認為二人只是朋友，也否認姚指控被兒子傳染性病。

據了解，姚姓男子從事美容美髮業，被捕後聲稱與黃姓男大生是同志情侶，日前發現罹患性病，質問黃，黃稱自己沒病，不可能傳染；姚再詢問醫師，醫師說明，即使伴侶目前沒症狀，也可能是在潛伏期未發作。姚越想越不滿，昨天先到五金賣場購買水果刀，並到黃工作地點等待。

當黃下班時，姚尾隨追問，要黃給個交待，黃仍堅稱自己沒病，姚不是被他傳染，便轉身離去；姚仍不甘心跟著，最後在新光三越小北門店旁、大馬路上的騎樓當街亮刀，攻擊黃的頸部、腹部，並留在現場等候員警到場。初步了解，姚主動承認是他犯案，符合自首要件。

黃父今天在殯儀館當場淚崩，指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑兇手不只一人，希望檢警查明真相。記者袁志豪／攝影
黃父今天在殯儀館當場淚崩，指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑兇手不只一人，希望檢警查明真相。記者袁志豪／攝影

黃父今天在殯儀館當場淚崩，指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑兇手不只一人，希望檢警查明真相。記者袁志豪／攝影
黃父今天在殯儀館當場淚崩，指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑兇手不只一人，希望檢警查明真相。記者袁志豪／攝影

姚姓男子供稱與黃姓男大生是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。記者袁志豪／翻攝
姚姓男子供稱與黃姓男大生是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。記者袁志豪／翻攝

黃父今天在殯儀館當場淚崩，指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑兇手不只一人，希望檢警查明真相。記者袁志豪／攝影
黃父今天在殯儀館當場淚崩，指出兒子有180公分高，還有練武術，嫌犯卻很瘦小，懷疑兇手不只一人，希望檢警查明真相。記者袁志豪／攝影

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