男大生打工下班遭砍死...嫌犯稱懷疑被傳染性病 死者父否認兒子是同志

22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，昨晚下班後，被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治，目前黃的父親在殯儀館會同檢察官相驗；從事美容美髮業的姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。黃父否認兒子是同志，泣訴希望檢警查明真相。

死者黃姓男子父親在殯儀館受訪表示，有看過姚姓男子，第一印象就不太好，感覺怪怪的，覺得心術不正、打扮邪裡邪氣，有勸兒子不要與他交友、離他遠一點；昨天中午，姚還有到家中按鈴表示要找兒子，黃父告知兒子不在家，請他離開，姚看起來就很不高興。

黃父表示，因姚面露不善，好像要報復的樣子，他打電話提醒兒子，兒子說「他再來亂就報警，不要理他」；沒想到晚上再接到電話，竟是兒子遭到砍殺的噩耗；他說兒子很乖，目前就讀大學，平時沒有課的空檔都會到新光三越小北店的美食街打工，自己賺取學費。

黃父聲淚俱下指出，姚姓男子身材瘦小，兒子身高有180公分，無法相信兒子竟會遭姚持刀砍殺，希望檢警能查明真相；對於同志伴侶一事，黃父否認兒子有同志傾向，認為2人只是好朋友，也否認姚指控被兒子傳染性病。

台南市消防局指出，昨天晚間10時許，接獲西門路四段上有創傷救護，現場一名男性患者遭刀砍傷腹部，約4乘4傷口、臟器外露，頸部約2乘2割傷，現場已失去生命跡象；攻擊嫌犯在救護人員到場前已被員警看管中，據了解患者與嫌犯為同性情侶關係，患者送成大搶救。

據指出，姚姓男子聲稱與黃姓男子為同志情侶關係，日前發現罹患性病，質問黃，黃稱自己沒病，不可能傳染；姚再詢問醫師，醫師說明，即使伴侶目前沒症狀，也可能是在潛伏期未發作。姚越想越不滿，昨天先到五金賣場購買水果刀，並到黃工作地點等待。

當黃下班時，姚尾隨追問，要黃給個交待，黃仍堅稱自己沒病，姚不是被他傳染，便轉身離去；姚仍不甘心跟著，最後在新光三越小北門店旁、大馬路上的騎樓當街亮刀，攻擊黃的頸部、腹部，並留在現場等候員警到場。初步了解，姚主動承認是他犯案，符合自首要件。

黃傷重倒臥現場，救護人員現場初步處理後送往成大醫院急救，今天凌晨1時許宣告不治；警方封鎖命案現場，將姚帶回，全案報請檢察官指揮，依殺人罪偵辦，目前檢察官正在相驗遺體，釐清死因。

昨天是白色情人節，台南市舉辦第9屆支持性別平權的台南彩虹遊行，要讓同志族群在公共空間更被看見，沒想到晚間卻發生當街同志情殺案，讓目擊民眾驚呼連連。

黃父聲淚俱下指出，姚姓男子身材瘦小，兒子身高有180公分，無法相信兒子竟會遭姚持刀砍殺，希望檢警能查明真相。記者袁志豪／攝影