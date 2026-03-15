快訊

飛南韓要注意！同班機多個行李被上「黃色鎖」 專家曝原因：等行李變久

經典賽／無緣4強寫「邁阿密的悲劇」 日本教頭：各國實力都變強了

首爾膠囊旅館大火釀10傷！50多歲日籍女昏迷 另有16名外籍客失聯

聽新聞
0:00 / 0:00

男大生打工下班遭砍死...嫌犯稱懷疑被傳染性病 死者父否認兒子是同志

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，昨晚下班後，被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治，目前黃的父親在殯儀館會同檢察官相驗；從事美容美髮業的姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。黃父否認兒子是同志，泣訴希望檢警查明真相。

死者黃姓男子父親在殯儀館受訪表示，有看過姚姓男子，第一印象就不太好，感覺怪怪的，覺得心術不正、打扮邪裡邪氣，有勸兒子不要與他交友、離他遠一點；昨天中午，姚還有到家中按鈴表示要找兒子，黃父告知兒子不在家，請他離開，姚看起來就很不高興。

黃父表示，因姚面露不善，好像要報復的樣子，他打電話提醒兒子，兒子說「他再來亂就報警，不要理他」；沒想到晚上再接到電話，竟是兒子遭到砍殺的噩耗；他說兒子很乖，目前就讀大學，平時沒有課的空檔都會到新光三越小北店的美食街打工，自己賺取學費。

黃父聲淚俱下指出，姚姓男子身材瘦小，兒子身高有180公分，無法相信兒子竟會遭姚持刀砍殺，希望檢警能查明真相；對於同志伴侶一事，黃父否認兒子有同志傾向，認為2人只是好朋友，也否認姚指控被兒子傳染性病。

台南市消防局指出，昨天晚間10時許，接獲西門路四段上有創傷救護，現場一名男性患者遭刀砍傷腹部，約4乘4傷口、臟器外露，頸部約2乘2割傷，現場已失去生命跡象；攻擊嫌犯在救護人員到場前已被員警看管中，據了解患者與嫌犯為同性情侶關係，患者送成大搶救。

據指出，姚姓男子聲稱與黃姓男子為同志情侶關係，日前發現罹患性病，質問黃，黃稱自己沒病，不可能傳染；姚再詢問醫師，醫師說明，即使伴侶目前沒症狀，也可能是在潛伏期未發作。姚越想越不滿，昨天先到五金賣場購買水果刀，並到黃工作地點等待。

當黃下班時，姚尾隨追問，要黃給個交待，黃仍堅稱自己沒病，姚不是被他傳染，便轉身離去；姚仍不甘心跟著，最後在新光三越小北門店旁、大馬路上的騎樓當街亮刀，攻擊黃的頸部、腹部，並留在現場等候員警到場。初步了解，姚主動承認是他犯案，符合自首要件。

黃傷重倒臥現場，救護人員現場初步處理後送往成大醫院急救，今天凌晨1時許宣告不治；警方封鎖命案現場，將姚帶回，全案報請檢察官指揮，依殺人罪偵辦，目前檢察官正在相驗遺體，釐清死因。

昨天是白色情人節，台南市舉辦第9屆支持性別平權的台南彩虹遊行，要讓同志族群在公共空間更被看見，沒想到晚間卻發生當街同志情殺案，讓目擊民眾驚呼連連。

黃父聲淚俱下指出，姚姓男子身材瘦小，兒子身高有180公分，無法相信兒子竟會遭姚持刀砍殺，希望檢警能查明真相。記者袁志豪／攝影
黃父聲淚俱下指出，姚姓男子身材瘦小，兒子身高有180公分，無法相信兒子竟會遭姚持刀砍殺，希望檢警能查明真相。記者袁志豪／攝影

黃父聲淚俱下指出，姚姓男子身材瘦小，兒子身高有180公分，無法相信兒子竟會遭姚持刀砍殺，希望檢警能查明真相。記者袁志豪／翻攝
黃父聲淚俱下指出，姚姓男子身材瘦小，兒子身高有180公分，無法相信兒子竟會遭姚持刀砍殺，希望檢警能查明真相。記者袁志豪／翻攝
姚姓男子供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。記者袁志豪／翻攝
姚姓男子供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。記者袁志豪／翻攝

同志 救護人員 檢察官

延伸閱讀

看好大學生背包輕忽看管 29歲男在中市各大學犯下22件竊案

偷耳機爆口角！宜蘭男持剪刀刺死友後醉睡被捕 深夜收押禁見

白色情人節台南彩虹遊行剛落幕 同志疑不滿被傳染性病當街持刀殺伴侶

豐原恐怖割喉情殺 耕讀園槍擊倖存男卻殺女友...殺人罪收押禁見

相關新聞

男大生打工下班遭砍死...嫌犯稱懷疑被傳染性病 死者父否認兒子是同志

22歲黃姓大學生在百貨公司美食街打工，昨晚下班後，被25歲姚姓男子當街砍殺，傷重不治，目前黃的父親在殯儀館會同檢察官相驗；從事美容美髮業的姚供稱與黃是同性情侶，不滿被黃傳染性病，但黃屢次否認，憤而犯案。黃父否認兒子是同志，泣訴希望檢警查明真相。

偷耳機爆口角！宜蘭男持剪刀刺死友後醉睡被捕 深夜收押禁見

宜蘭市復興路二段巷弄昨天凌晨驚傳命案。一名48歲林姓男子與52歲魏姓友人相約飲酒打手遊，未料竟因一對耳機引發口角，林男憤而持剪刀追出巷外，刺向魏男胸口致傷重不治。警方案發後1小時內發動攻堅，將在租屋處酩酊大睡的林男逮捕歸案，全案依殺人罪嫌送辦，昨深夜經法院裁定羈押禁見。

白色情人節台南彩虹遊行剛落幕 同志疑不滿被傳染性病當街持刀殺伴侶

20多歲姚姓男子疑似不滿被黃姓同性情侶傳染性病，昨天購買水果刀，前往黃工作地點等待，在黃下班後尾隨索討說法；黃表示自己沒病，不可能傳染，隨後轉身離去，姚憤怒持刀，就在新光三越小北門店旁、大馬路上騎樓攻擊黃，黃倒地不起後，今天凌晨1時宣告不治。

豐原情殺案兇嫌家人爆料死者騙錢還想奪房 警方：不清楚

台中豐原前天發生情殺案，傅姓男子涉嫌拿鐮刀殺死紀姓女友，他再開車到派出所自首，傅男已被聲押獲准；傅男家人在網路爆料說，紀女10年來花光傅男的家產，還想騙其妻名下房子；豐原警方表示，不清楚此事。

少事法補漏 學者：少年犯重罪 應設塗銷條件

新北校園割頸案讓各界重新審視少年事件處理法條文，中正大學犯罪防治學系教授兼教育學院長鄭瑞隆主張，現行全面塗銷犯罪紀錄方式應改有條件塗銷，且輕、重罪分開處理。不過也有資深少年隊警察表示，少年犯前科於成年時應塗銷，給予改過重生機會。

有條件塗銷前科 司法院：參酌各國立法例檢討

新北楊姓國中生遭割頸，行凶的郭姓少年、林姓乾妹分別被依殺人罪判十二年、十一年徒刑定讞，不僅被害家屬沉痛，民間也批評少年事件處理法過度保護少年，尤其是少年犯殺人重罪執畢後前科塗銷制度，引發撻伐。司法院昨表示，可在不違反兒童權利公約（ＣＲＣ）的規範下，參酌世界各國的立法例，檢討修正。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。