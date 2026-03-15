偷耳機爆口角！宜蘭男持剪刀刺死友後醉睡被捕 深夜收押禁見

宜蘭市復興路二段巷弄昨天凌晨驚傳命案。一名48歲林姓男子與52歲魏姓友人相約飲酒打手遊，未料竟因一對耳機引發口角，林男憤而持剪刀追出巷外，刺向魏男胸口致傷重不治。警方案發後1小時內發動攻堅，將在租屋處酩酊大睡的林男逮捕歸案，全案依殺人罪嫌送辦，昨深夜經法院裁定羈押禁見。

據了解，曾從事鐵工、目前無業且有竊盜及毒品前科的林男，於13日晚間邀約居無定所的魏姓友人先在便利商店打「原x」手遊，隨後轉往林男租屋處續飲酒、對戰。期間，魏男懷疑林男偷走其耳機，林男不滿反嗆「我自己有幹嘛拿你的？」兩人發生激烈爭吵，魏男隨後甩門離去。

林男見狀愈想愈氣，趁著酒意拿著剪刀追出巷口，對著魏男大罵髒話並嗆聲「就是要給你死」，隨即持刀刺進魏男胸口，狠下毒手。魏男當場倒地失血過多，送往陽明交通大學附設醫院搶救後仍告不治。過程中有民眾在陽台抽菸目睹全程並報警。據悉，林男行兇後也曾自行撥打一通電話報案稱「有人倒地快死了」，隨即返回住處睡覺。

宜蘭警分局接獲報案後由分局長呂文廷坐鎮，立即調閱監視器鎖定犯嫌身分。警方在案發不到一小時內發動攻堅破門，發現林男因泥醉正在屋內呼呼大睡，渾然不知警方到場。警方隨即在屋內起獲疑似作案用的剪刀及毒品吸食器，並將其上銬帶回。

林男直到天亮酒醒後才進行筆錄，訊後被依殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。檢方隨後向法院聲請羈押禁見，宜蘭地方法院於昨深夜裁定准押。

警方在林男租屋處起獲疑似作案用的剪刀及毒品吸食器。圖／警方提供

宜蘭警方破門攻堅，逮捕還在醉睡中的林男。圖／警方提供

刺死友人的林姓凶嫌遭警方制伏。圖／警方提供

宜蘭警分局長呂文廷（站立左一）坐鎮攻堅行動，火速逮捕林男。圖／警方提供