白色情人節台南彩虹遊行剛落幕 同志疑不滿被傳染性病當街持刀殺伴侶

20多歲姚姓男子疑似不滿被黃姓同性情侶傳染性病，昨天購買水果刀，前往黃工作地點等待，在黃下班後尾隨索討說法；黃表示自己沒病，不可能傳染，隨後轉身離去，姚憤怒持刀，就在新光三越小北門店旁、大馬路上騎樓攻擊黃，黃倒地不起後，今天凌晨1時宣告不治。

台南市消防局指出，昨天晚間10時許，接獲西門路四段上有創傷救護，現場一名男性患者遭刀砍傷腹部，約4乘4傷口、臟器外露，頸部約2乘2割傷，現場已失去生命跡象；攻擊嫌犯在救護人員到場前已被員警看管中，據了解患者與嫌犯為同性情侶關係，患者送成大搶救。

據指出，20多歲的姚姓男子與20多歲的黃姓男子為同志情侶關係，姚日前發現罹患性病，質問黃，黃已稱沒病，不可能傳染；姚再詢問醫師，醫師說明，即使伴侶目前沒症狀，也可能是在潛伏期未發作。姚越想越不滿，昨天先到五金賣場購買水果刀，並到黃工作地點等待。

當黃下班時，姚尾隨追問，要黃給個交待，黃仍堅稱自己沒病，姚不是被他傳染，便轉身離去；姚仍不甘心跟著，最後在新光三越小北門店旁、大馬路上的騎樓當街亮刀，攻擊黃的頸部、腹部，並留在現場等候員警到場。初步了解，姚主動承認是他犯案，符合自首要件。

黃傷重送往成大醫院急救，今天凌晨1時宣告不治；警方封鎖命案現場，將姚帶回，全案報請檢察官指揮，依殺人罪偵辦，預計今日相驗遺體，釐清死因。

昨天是白色情人節，台南市舉辦第9屆支持性別平權的台南彩虹遊行，要讓同志族群在公共空間更被看見，沒想到晚間卻發生當街同志情殺案，讓目擊民眾驚呼連連。