聽新聞
0:00 / 0:00
豐原情殺案兇嫌家人爆料死者騙錢還想奪房 警方：不清楚
台中豐原前天發生情殺案，傅姓男子涉嫌拿鐮刀殺死紀姓女友，他再開車到派出所自首，傅男已被聲押獲准；傅男家人在網路爆料說，紀女10年來花光傅男的家產，還想騙其妻名下房子；豐原警方表示，不清楚此事。
傅男的家人網路說，死者紀女10多年來揮霍傅男家產，還想騙其妻房子，最後揚言分手，傅男不甘心氣憤下才殺人，他在警局跪求家人原諒。
62歲傅姓男子疑因同居女友紀女想要分手，13日二人開車到豐原區，傅男持鐮刀殺死紀女，開車載到豐原警分局翁子派出所自首，被依殺人罪嫌移送法辦。
傅男的家人在網路po文說，父親在警局跪下道歉說他認錯了，10幾年來辜負了家人，沒想到被騙這麼慘 ，還失手殺人；妻與女兒哭著對他說「你怎麼這麼白痴，犯這種錯」。
傅男的家人表示，紀女揮霍無度，到精品店一次刷40萬元，10多年來花光傅男2000多萬，還以傅男名義辦信用卡及向其朋友借錢，傅男沒錢，紀女就想分手；傅男的家人說「殺人就是不對，發生了只能面對」。警方表示，不清楚網路這些內容，無法回應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。