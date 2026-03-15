豐原情殺案兇嫌家人爆料死者騙錢還想奪房 警方：不清楚

台中豐原前天發生情殺案，傅姓男子涉嫌拿鐮刀殺死紀姓女友，他再開車到派出所自首，傅男已被聲押獲准；傅男家人在網路爆料說，紀女10年來花光傅男的家產，還想騙其妻名下房子；豐原警方表示，不清楚此事。

傅男的家人網路說，死者紀女10多年來揮霍傅男家產，還想騙其妻房子，最後揚言分手，傅男不甘心氣憤下才殺人，他在警局跪求家人原諒。

62歲傅姓男子疑因同居女友紀女想要分手，13日二人開車到豐原區，傅男持鐮刀殺死紀女，開車載到豐原警分局翁子派出所自首，被依殺人罪嫌移送法辦。

傅男的家人在網路po文說，父親在警局跪下道歉說他認錯了，10幾年來辜負了家人，沒想到被騙這麼慘 ，還失手殺人；妻與女兒哭著對他說「你怎麼這麼白痴，犯這種錯」。

傅男的家人表示，紀女揮霍無度，到精品店一次刷40萬元，10多年來花光傅男2000多萬，還以傅男名義辦信用卡及向其朋友借錢，傅男沒錢，紀女就想分手；傅男的家人說「殺人就是不對，發生了只能面對」。警方表示，不清楚網路這些內容，無法回應。