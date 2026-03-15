制度檢討 少年前科 民團籲塗銷分級

「孩想陪你長大」聯盟昨在立法院前集會，呼籲朝野盡速排審少事法修正案，將少年前科塗銷制改採分級制，新北割頸案被害人父親楊爸（前左）出席表態。記者曾吉松／攝影

新北校園割頸案日前司法案件定讞，但衍生的制度補漏仍未歇。「孩想陪你長大」聯盟昨於立院群賢樓前發起活動，三百多人到場聲援被害國中生的父親楊爸，高喊「少事法不調，少年犯逍遙」。聯盟提出多項訴求，其中要求修正「少年事件處理法」，改採少年前科紀錄分級塗銷，重罪者禁止塗銷或改採動態註記。

至於聯盟其他訴求，包括重建家庭輔育功能，國家積極介入，協助高風險家庭；補足社工、保護官、心理師、矯正單位人力與量能；建立跨系統協作機制，使警政、社政、教育與司法單位有效串聯，共同承接高風險少年個案；以及強化校園安全作為等。

司法院表示，司法院會已通過少事法修正草案，未來少年觸法犯罪，受保護處分或受刑的宣告，執行完畢後，在三年觀察期間內如再犯罪者，一律不塗銷前科；反之，一律塗銷前科；這項修正案可以在「不違反兒童權利公約的規範下」，參酌各國的立法例，進一步檢討及修正。

逾三百人昨圍坐在群賢樓前，有民眾特地從嘉義北上送暖。楊爸說，判決對加害者的情理法面面俱到，對受害者卻不能共情共理只談法，且監察院報告已指，司法的行政處遇無法接住加害者，卻要受害者家屬接住加害者？

楊爸說，他最不能忍受的是少事法中前科紀錄塗銷制度，明明這兩名加害者前科累累，其中郭生更涉及霸凌、性侵、吸毒等案件，就因為前科塗銷，未來他身上不會背負刑事案件紀錄。楊爸難掩情緒地說，少事法多次行政處遇沒有成效，反而「成就」了兩名殺人犯？

楊爸說，希望兒子的犧牲能喚起少事法的改革、法官的覺醒，少事法不能單向保護少年犯，才能避免再有下一個受害者。

「孩想陪你長大聯盟」執秘張哲豪說，盼保護犯罪少年、給予自新機會的同時，不要忘了被害人的權益。聯盟訴求重新審視少事法的前科塗銷制度，改為分級塗銷，若涉及重大案件，應有更嚴謹的風險評估。

「孩想陪你長大聯盟」總召徐妮妮說，呼籲立院朝野黨團、相關主管機關能盡速召開公聽會，由專家學者、民間團體商議，廣納實務意見，加速修法。

跨黨派立委也到場支持，包括時代力量主席王婉諭、民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委徐巧芯及葉元之、民進黨立委吳琪銘、新北市議員石一佑等。徐巧芯表示，國民黨已將少事法修法列為優先法案，盼這個會期通過修法。