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豐原恐怖割喉情殺 耕讀園槍擊倖存男卻殺女友...殺人罪收押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中豐原區13日發生割喉情殺案，傅姓男子曾在2004年耕讀園槍擊案倖存，昨晚和小他23歲的紀姓女友爭吵後，竟涉嫌持刀割破其喉嚨，再載著瀕死的紀到派出所稱「我殺了女友」；台中地檢署複訊後依殺人罪嫌將他聲請羈押，台中地院晚間裁定收押禁見。

台中地檢表示，傅男3月13日晚間6點40分，開車搭載同居紀姓女友到豐原區豐勢路空地，在車內與紀因故口角，竟持鐮刀刺殺紀脖子，釀其頸部大量出血，傅卻先開車返家再於7點30分，載紀赴豐原分局翁子派出所報案，警方當場逮捕傅，扣得作案鐮刀， 紀送醫急救仍不治身亡。

中檢指派檢察官陳巧曼指揮豐原分局蒐證，今上午率法醫相驗死者遺體，並擇期解剖釐清確切死因。

檢察官偵訊後，綜合證人證述、監視錄影畫面等，認傅男涉犯殺人罪嫌重大，為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，已向台中地方法院聲請羈押禁見。

中院今晚開庭後，認定有羈押原因及必要，裁定傅收押禁見。

警方查，傅男（65歲）涉及2004年震驚全國的台中耕讀園3死槍擊案，當時林明樺為首4名歹徒與另一方爭奪賭場、特種行業地盤，相約耕讀園茶藝館談判，雙方一言不合，林等人馬開槍射殺對方釀3死2重傷，傅男當年逃跑時遭子彈貫入下腹部，送醫搶救撿回一命。

時隔22年後，傅男3月13日晚間和紀姓女友（42歲）在車內口角，傅涉嫌持刀割傷紀喉部，紀女當場血流如注，傅隨後開車載紀女赴3公里外的翁子派出所投案，並向警方稱「我殺了我女友」，紀傷重送醫仍不治。

65歲傅男今上午被依殺人罪嫌移送台中地檢署，檢方複訊後將他向法院聲請羈押獲准。記者黑中亮／攝影
65歲傅男今上午被依殺人罪嫌移送台中地檢署，檢方複訊後將他向法院聲請羈押獲准。記者黑中亮／攝影

女友 豐原 檢察官

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