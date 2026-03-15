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少年隊：撕去前科標籤 有助更生復歸

聯合報／ 記者葉冠妤黃于凡／綜合報導

新北校園割頸案受害家屬與民團期盼修正少事法，避免下個悲劇再發生。長期陪伴司法背景少年的民間團體認為，強化對少年的輔導、原生家庭輔育功能才是關鍵，嘉義縣警察局近兩年協助迷途少年經驗，則認為少年犯前科應於成年時塗銷，輔導還得搭配輔導就業等，才能真正幫助到曾犯錯的少年犯。

中華民國更生少年關懷協會主任陳彥君表示，若少年犯罪的前科一輩子都無法塗銷，等同終身背負標籤，看不到翻身機會，恐讓人失去努力改過的動力，將會打擊真心想悔改、重新走回正途的少年。

陳彥君強調，少年能否改變，關鍵就在於在收容、接受矯正教育期間遇見誰，是不是有人陪著他爬梳過去，引導他自我覺察，改變關鍵仍要回到孩子身上，當少年開始向內看，同時也能被好好接住，才能真正發生改變。

陳彥君說，除了少年輔導外，家庭的輔育功能也很重要，有些少年的原生家庭功能不彰，因此協會在輔導少年的過程，也會協助少年與原生家庭和解，但前提是家長必須學習成長，若是原生家庭狀況沒改善，少年就算關個三年出來後，家庭系統仍然會把孩子推出去。

嘉義縣警察局少年隊組長黃顯堂認為，少年犯前科於成年時塗銷，才符合司法教育理念，避免標籤化、促進更生復歸。嘉義縣兩年前施行「拉他一把，點亮少年光明燈」，至今協助廿五名迷途少年重返正途，認為這種輔導方式格外具有意義。

不過，嘉義縣警察局少年隊組長林志鴻則認為，與其用「念經」的方式告誡少年「你要變好」，不如幫他們找到適才適性的工作，人生才能真正改變。

少年犯 原生家庭

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