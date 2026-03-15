有條件塗銷前科 司法院：參酌各國立法例檢討

新北楊姓國中生遭割頸，行凶的郭姓少年、林姓乾妹分別被依殺人罪判十二年、十一年徒刑定讞，不僅被害家屬沉痛，民間也批評少年事件處理法過度保護少年，尤其是少年犯殺人重罪執畢後前科塗銷制度，引發撻伐。司法院昨表示，可在不違反兒童權利公約（ＣＲＣ）的規範下，參酌世界各國的立法例，檢討修正。

民間批評少年事件處理法過度保護少年，尤其是少年犯殺人重罪執畢後前科塗銷制度，引發撻伐。圖為示意，非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影

我國現行少事法規定，少年觸犯刑罰法律，受保護處分或受刑罰宣告，不管有無再犯，於執行完畢後滿三年、一律塗銷。而情節輕微、法院為不付審理交家長嚴管等處置者，則以執行完畢滿二年，一律塗銷前案。但楊姓國中生命喪校園，加害的學生因少事法「完整保護」，被害家屬卻連自己的兒子名字都提不得，點燃民眾怒火。

司法院表示，司法院院會已通過「少事法修正草案」，未來少年若觸犯刑責，如涉及殺人等重大犯罪，經判刑確定且執行完畢後，將設置三年觀察期，期間內若再觸法或犯罪者，一律不塗銷前科；反之，若三年內未再犯罪，則前科一律塗銷，該草案目前已由行政院會銜送立院審查。

被害家屬批評「少事法」形同「惡法」，更直指法官成為加害者的幫凶；多個民間團體也認為，司法院提出的修法幅度仍不足以回應社會關切。

司法院表示，目前已送立法院審查的修正草案，將在不違反「兒童權利公約」前提下，參考各國立法例，進一步檢討制度設計，如依少年犯罪情節輕重，設置不同層級的觀察期間並附加相應條件；對犯下重大罪行的少年，也可延長觀察期間，須在期間內未再犯罪，前科才得以塗銷。