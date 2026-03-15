少事法補漏 學者：少年犯重罪 應設塗銷條件

新北楊姓國中生遭割頸枉死，外界質疑少年事件處理法過度保護少年，其中少年犯殺人重罪執畢後前科塗銷制度，掀起修法聲浪。圖為示意，非新聞當事人。記者蘇健忠／攝影

新北校園割頸案讓各界重新審視少年事件處理法條文，中正大學犯罪防治學系教授兼教育學院長鄭瑞隆主張，現行全面塗銷犯罪紀錄方式應改有條件塗銷，且輕、重罪分開處理。不過也有資深少年隊警察表示，少年犯前科於成年時應塗銷，給予改過重生機會。

鄭瑞隆表示，現行少年犯罪事件若三年內不再重犯，就能塗銷犯罪紀錄，但建議觀察少年改變狀況、被害人家屬及社會是否諒解，並考慮有無其他重大犯罪，經考核才能塗銷。

鄭瑞隆說，應思考是否過度保護重大犯罪人，避免少年犯對犯罪抱持「無所謂」的態度；司法處遇應區分犯罪嚴重程度，輕、重罪分開處理，但是以現行的刑度，很難再修法加重，只能仰賴少年法官視犯罪惡質性、家屬傷害性，予以增加量刑。

曾從事少年犯罪防制及偵辦刑事犯罪的北市吳姓警官指出，少事法的塗銷機制確實有檢討空間，少年若一時不懂事，犯下竊盜或打架等輕罪，塗銷可讓少年有改過機會；但若犯下殺人、槍擊等重罪，應該由第三方專家、學者組成公正會議審核，不讓少年誤認可在少事法的保護傘下為所欲為。

吳姓警官指出，過去不少重大槍擊案及傷害案，背後不乏有幫派指使，幫派的話術之一就是「十八歲前犯罪，成年後就能塗銷，不會有前科」，因少年犯罪成本低，也讓許多少年因此被利用。吳說，若引入分級或第三方審核機制為塗銷把關，增加少年的犯罪成本，能有助於降低少年的犯罪動機。

國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，少事法第八十三條規定，涉及少年的相關資訊須予以保密，但若在重大案件中，連基本的案件處理過程與相關資料都無法被公開討論，社會難以釐清責任歸屬。

以割頸案為例，涉案少年背後理應有保護官等輔導與監督機制，但相關資訊皆未被揭露，外界無從了解制度是否失靈，重大案件不應僅以「保護少年」為唯一考量，也須兼顧公共討論與制度檢視。

另外，王瀚陽表示，「具教化可能」不應成為沒有標準的判斷，而應建立在嚴謹的專業調查與再犯風險評估之上，必須有明確且可檢視的依據，才能判定是否具備再教化的可能。