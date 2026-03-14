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台中4旬女遭男友割喉慘死 為何直奔警局不送醫？高大成質疑凶嫌恐全為自己
台中市豐原區昨晚驚傳62歲傅姓男子涉嫌割喉42歲的紀姓女友後，開車載女友到3公里外的翁子派出所自首，紀女送醫不治。中山附醫法醫科主任高大成說，頸動脈距皮膚僅1公分，一旦頸動脈被割斷，大量血迅速噴濺恐致命，推估「3分鐘就斷氣！」恐人還沒到醫院就死了。
警方查出，傅男犯案後並未求救，反而冷靜開車載著垂死女友，直奔翁子派出所自首。到派出所時，副駕駛座已染滿紀女的鮮血，再轉送醫院搶救，紀女已不治。
高大成說明，頸動脈距離皮膚僅約1公分，刀子一劃就容易割到頸動脈，一旦頸動脈被割斷，血液就以每分鐘500CC到1000CC在噴濺，「大約3分鐘就死了」，因為人體血液只有3000CC到5000CC，因此割頸相當致命，非常危險。
高大成懷疑，傅嫌載紀女直奔派出所，可能是為了符合自首要件，但紀女遭割喉非常致命，若先到警局再轉送醫院，可能還沒到醫院，人就死了。
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