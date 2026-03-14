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22年前耕讀園槍擊案倖存 豐原男卻割喉殺女友遭檢方聲押

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22年前耕讀園槍擊案倖存 豐原男卻割喉殺女友遭檢方聲押

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中豐原區13日晚間發生割喉情殺案，傅姓男子曾在2004年耕讀園槍擊案倖存，昨晚和小他23歲的紀姓女友爭吵後，竟涉嫌鐮刀割破其喉嚨，再載著瀕死的紀到派出所稱「我殺了女友」；台中地檢署今天複訊後以涉犯重罪伴隨逃亡之虞，依殺人罪嫌將他向法院聲請羈押禁見。

台中地檢表示，檢察官偵訊後，綜合相關證人證述、監視錄影畫面、被害人診斷證明書、扣案鐮刀等，認被傅涉犯殺人罪嫌重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有相當理由認有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，為確保後續偵查程序之進行，已向台中地方法院聲請羈押禁見。

警方查，傅男（65歲）涉及2004年震驚全國的台中耕讀園3死槍擊案，當時林明樺為首4名歹徒與另一方爭奪賭場、特種行業地盤，相約耕讀園茶藝館談判，雙方一言不合，林等人馬開槍射殺對方釀3死2重傷，傅男當年逃跑時遭子彈貫入下腹部，送醫搶救撿回一命。

時隔22年後，傅男3月13日晚間和紀姓女友（42歲）在車內口角，傅涉嫌持刀割傷紀喉部，紀女當場血流如注，傅隨後開車載紀女赴3公里外的翁子派出所投案，並向警方稱「我殺了我女友」，紀傷重送醫仍不治。

警方指出，昨晚當場逮捕傅男，同時起獲做案凶器，以準現行犯身分帶回偵訊，後經夜不訊，今上午警詢後依殺人罪嫌將傅移送。

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65歲傅男今上午被依殺人罪嫌移送台中地檢署，檢方複訊後將他向法院聲請羈押。記者黑中亮／攝影
65歲傅男今上午被依殺人罪嫌移送台中地檢署，檢方複訊後將他向法院聲請羈押。記者黑中亮／攝影

殺人 女友 割喉案

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