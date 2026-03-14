影／騎車持刀攔路過車輛搶手機 台東成功警追查破案查獲毒品

林姓女子日前欲面交投資虛擬貨幣200萬元，卻被詐騙集團搶奪現金逃逸，警方鎖定車牌先抓開車載人的林姓少年等3人，發現動手行搶的李姓男子中途下車再搭車逃逸，鎖定他藏匿在小琉球某民宿，昨天持票攻堅，一舉逮獲李男等5人，現場查扣到毒品依托咪酯煙彈、K他命，警詢後依搶奪、毒品罪嫌移送法辦。

2026-03-14 15:20