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影／騎車持刀攔路過車輛搶手機 台東成功警追查破案查獲毒品
台東縣成功鎮瀋陽街昨傍晚5時許發生一起街頭強盜案件。一名約30歲黃姓男子騎乘機車，持刀攔下路過車輛並毆打駕駛，隨後搶走對方手機後逃離現場，嚇壞附近民眾。
警方指出，勤務中心接獲報案後立即展開追查，透過調閱監視器與相關線索鎖定黃姓嫌犯行蹤，並迅速前往其住處執行查緝，當場將人逮捕到案。
警方在黃嫌住處查獲被害人手機，以及第二級毒品依托咪酯電子煙、安非他命吸食器等證物，並以毒品唾液快篩試劑檢測，結果呈現安非他命陽性反應。
查緝過程中黃嫌一度情緒激動並試圖反抗，導致1名員警受有輕微擦挫傷，所幸並無大礙。全案偵訊後，已依強盜、傷害、毒品及毒駕公共危險等罪嫌，移送台東地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾外出時應提高警覺，若遇到可疑人士或突發狀況，應保持冷靜並立即撥打110報案；同時也提醒民眾切勿因一時情緒衝動而以暴力方式解決問題，以免觸犯法律。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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