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影／貨車駕駛毒駕拒檢！南投勇警騎機車國道追逐30公里 制伏吸毒男

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投埔里與草屯警方今天合作，攔截毒駕小貨車。謝姓嫌犯一路拒檢、衝撞警車，還兩度開上國道六號，企圖甩開警方追緝，員警除駕駛巡邏車追捕，也騎著警用機車追上國道，擋在貨車前，成功制伏吸毒男，阻止可能釀成重大傷亡。

警方指出，埔里警分局在國姓鄉縣道136線發現小貨車可疑，攔查時遭謝男衝撞逃逸。謝男一路上下國道6號，試圖躲避警方追捕，最終接上國道3號。草屯警分局豐城派出所副所長李宸羽及警員姚東洋獲報後迅速出動，兩分局共出動兩輛警車、一輛警用機車，沿途緊追超過30公里。

警方表示，嫌犯在追逐過程中多次衝撞警車，警用機車亦跟隨行動。為控制危險車輛，員警臨危不亂，最終將警用機車倒放於貨車前方，讓小貨車無處可逃，成功將謝男制伏。沿途未造成其他用路人傷害，僅有警車受損。

經查，嫌犯供稱因無照駕駛及車輛未掛牌才拒檢；警方進行唾液快篩後呈安非他命陽性，涉嫌毒駕。另初步查證車輛引擎號碼已磨損，是否涉及其他刑案仍待進一步追查。

警方強調，毒駕及危險駕駛不僅妨害公務，也對用路人構成重大威脅，對此採取零容忍。謝男在國道上被逼停制伏，這場超過30公里的追逐才畫下句點，緊張追逐畫面仍讓沿途駕駛驚呼不已。

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藍色小貨車駕駛涉嫌毒駕拒檢，還一路衝撞警車，經草屯、埔里分局合作，逮捕謝姓男子。圖／警方提供
藍色小貨車駕駛涉嫌毒駕拒檢，還一路衝撞警車，經草屯、埔里分局合作，逮捕謝姓男子。圖／警方提供

謝姓男子涉嫌毒駕拒檢，警方攔截過程中，警車也遭衝撞損毀。圖／警方提供
謝姓男子涉嫌毒駕拒檢，警方攔截過程中，警車也遭衝撞損毀。圖／警方提供

草屯警分局員警一路追捕，制伏涉嫌毒駕的謝姓男子。圖／警方提供
草屯警分局員警一路追捕，制伏涉嫌毒駕的謝姓男子。圖／警方提供

南投 毒駕 毒品 警察 國道

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