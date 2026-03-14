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豐原情殺案42歲女遭割喉…兒招魂喊話「媽別怕跟我們回家」 一擲就聖杯

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豐原情殺案42歲女遭割喉…兒招魂喊話「媽別怕跟我們回家」 一擲就聖杯

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

台中豐原區割喉情殺案，家屬昨晚得知紀女死訊後相當悲痛，今天下午2點半重返現場安排招魂儀式，由紀女的兒子負責招魂，在法師引導下，兒向媽媽說，「家人都有到場，請媽媽不要害怕，跟我們回殯儀館」，隨後擲筊一次就聖杯。

42歲紀女遭交往多年的男友殺害，家屬今天進行招魂儀式，陪同紀女的兒子到場的家屬，還有死者姑姑、養母，都在車內等候，未料到於能夠一次擲筊就得到聖筊，連在場的禮儀人員都相當驚訝，表示「很少看到兇殺案是一次就聖杯，相當罕見。」

據了解，65歲的傅男與42歲紀女交往十多年，原本感情和睦，但近來兩人皆處於無業狀態，主要依賴社會補助維生，且紀女3年前曾小中風導致行動受限，經濟壓力讓雙方感情生變常吵架。

13日晚間，當傅男載著紀女前往豐勢路二段自來水廠，平日遛狗的空地坐在車上談判分手，不料雙方過程中爆發激烈口角，傅男在情緒失控下，竟取出車內預放的刀具對紀女割喉，鮮血瞬間染紅副駕駛座，導致她大量失血身亡，隨後載屍3公里到翁子派出所自首投案。

警方指出，見到紀女時已經沒有呼吸心跳，雖緊急將其送往醫院搶救，惟傷勢過重、失血過多，最終仍宣告不治死亡，而自首的傅男當場遭警方依準現行犯逮捕，上午依殺人罪嫌送辦。

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☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台中市豐原區割喉情殺案，家屬今天下午2點半重返現場進行招魂儀式。圖／民眾提供
台中市豐原區割喉情殺案，家屬今天下午2點半重返現場進行招魂儀式。圖／民眾提供

台中市豐原區割喉情殺案，家屬今天下午2點半重返現場進行招魂儀式。圖／民眾提供
台中市豐原區割喉情殺案，家屬今天下午2點半重返現場進行招魂儀式。圖／民眾提供

台中市豐原區割喉情殺案，家屬今天下午兩點半重返現場進行招魂儀式。圖／民眾提供
台中市豐原區割喉情殺案，家屬今天下午兩點半重返現場進行招魂儀式。圖／民眾提供

台中 豐原 殺人

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