女投資虛擬幣遭搶200萬！嫌「狂叫車」設斷點 警追到小琉球8人全落網
林姓女子日前欲面交投資虛擬貨幣200萬元，卻被詐騙集團搶奪現金逃逸，警方鎖定車牌先抓開車載人的林姓少年等3人，發現動手行搶的李姓男子中途下車再搭車逃逸，鎖定他藏匿在小琉球某民宿，昨天持票攻堅，一舉逮獲李男等5人，現場查扣到毒品依托咪酯煙彈、K他命，警詢後依搶奪、毒品罪嫌移送法辦。
警方調查，林女因投資需要，透過臉書社團接觸到自稱虛擬幣商的網友，雙方相約10日晚上9時許在台北市士林區雨聲街附近面交，林女帶著200萬元現金到場，發現一輛租賃車上載有4人，其中李男（22歲）下車自稱幣商人員，林女正進一步確認身分，李男立刻出手搶走現金，跳上車逃離。
警方根據車牌資訊，擴大通報後在宜蘭縣員山鄉逮捕林男（17歲）、林男（17歲）、柯女（19歲），現場查扣約20萬元贓款，詢問發現動手的李男中途下車，再調監視器畫面追查。
警方查出，李男是台中人，透過管道從梁姓男子（24歲）身上得知虛擬貨幣投資詐騙資訊，夥同友人鄭姓男子（19歲）一同策劃搶奪行動，鄭男請朋友柯女出車，但柯女不會開車，由2名林姓少年租車，林、林、柯等3人一起開車從台中北上。
李男跟鄭男為了設斷點，從台中搭高鐵北上在板橋下車，李男再搭計程車到陽明醫院外下車，這時候林等3人的租賃車也到了陽明醫院外，李男下車後就直接行搶，跳上林男的租賃車逃逸。
李男也對林男等3人設斷點，下車後在沒有監視器的宜蘭五結鄉某產業道路下車，11日凌晨，鄭男再叫白牌車至產業道路與李男會合，接著2人一起叫車回台中與梁男會合。
同時間，李男等人疑看到新聞發現搶奪案曝光，情急之下南下屏東逃逸，再搭船至小琉球投宿，藏匿期間還找來簡姓（25歲）、劉姓（21歲）等2名女子一同開毒趴作樂。
北市警方透過監視器畫面、路線分析及科技偵查手段，13日中午鎖定在逃李男等人行蹤，與屏東縣警局東港分局琉球分駐所一同逮捕李男等5人，查扣毒品依托咪酯煙彈、K他命等物，以及贓款42萬多元，警詢後依搶奪、毒品罪嫌移送士林地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查相關犯罪網絡及其餘款項下落。
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