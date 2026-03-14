女投資虛擬幣遭搶200萬！嫌「狂叫車」設斷點 警追到小琉球8人全落網

林姓女子日前欲面交投資虛擬貨幣200萬元，卻被詐騙集團搶奪現金逃逸，警方鎖定車牌先抓開車載人的林姓少年等3人，發現動手行搶的李姓男子中途下車再搭車逃逸，鎖定他藏匿在小琉球某民宿，昨天持票攻堅，一舉逮獲李男等5人，現場查扣到毒品依托咪酯煙彈、K他命，警詢後依搶奪、毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，林女因投資需要，透過臉書社團接觸到自稱虛擬幣商的網友，雙方相約10日晚上9時許在台北市士林區雨聲街附近面交，林女帶著200萬元現金到場，發現一輛租賃車上載有4人，其中李男（22歲）下車自稱幣商人員，林女正進一步確認身分，李男立刻出手搶走現金，跳上車逃離。

警方根據車牌資訊，擴大通報後在宜蘭縣員山鄉逮捕林男（17歲）、林男（17歲）、柯女（19歲），現場查扣約20萬元贓款，詢問發現動手的李男中途下車，再調監視器畫面追查。

警方查出，李男是台中人，透過管道從梁姓男子（24歲）身上得知虛擬貨幣投資詐騙資訊，夥同友人鄭姓男子（19歲）一同策劃搶奪行動，鄭男請朋友柯女出車，但柯女不會開車，由2名林姓少年租車，林、林、柯等3人一起開車從台中北上。

李男跟鄭男為了設斷點，從台中搭高鐵北上在板橋下車，李男再搭計程車到陽明醫院外下車，這時候林等3人的租賃車也到了陽明醫院外，李男下車後就直接行搶，跳上林男的租賃車逃逸。

李男也對林男等3人設斷點，下車後在沒有監視器的宜蘭五結鄉某產業道路下車，11日凌晨，鄭男再叫白牌車至產業道路與李男會合，接著2人一起叫車回台中與梁男會合。

同時間，李男等人疑看到新聞發現搶奪案曝光，情急之下南下屏東逃逸，再搭船至小琉球投宿，藏匿期間還找來簡姓（25歲）、劉姓（21歲）等2名女子一同開毒趴作樂。

北市警方透過監視器畫面、路線分析及科技偵查手段，13日中午鎖定在逃李男等人行蹤，與屏東縣警局東港分局琉球分駐所一同逮捕李男等5人，查扣毒品依托咪酯煙彈、K他命等物，以及贓款42萬多元，警詢後依搶奪、毒品罪嫌移送士林地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查相關犯罪網絡及其餘款項下落。

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北市警方南下外島小琉球逮捕涉嫌犯下虛擬貨幣假投資真搶奪的李姓男子等5人，押解下船回北市偵辦。記者翁至成／翻攝