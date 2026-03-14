宜蘭男懷疑耳機被友人偷爆殺機 持剪刀喊「就是要給你死」刺胸奪命

宜蘭市兩名男子今天凌晨酒後起口角，林姓男子拿出剪刀喊「就是要給你死」刺向友人魏姓男子胸口，造成魏男失血過多送醫不治。警方獲報前往抓人，攻堅發現林男竟還在爛醉呼呼大睡，訊後依殺人罪嫌送宜蘭地檢署偵辦。

警方調查，凶嫌48歲林男曾是鐵工、目前無業，還有竊盜及毒品前科，昨晚邀同樣無業且居無定所的友人52歲魏男，先在便利商店玩手機遊戲，隨後再到租屋處喝酒，在打遊戲過程中，魏男懷疑林男偷走耳機，林男不滿否認，2人吵架後不歡而散，魏男直接甩門離開。

林男愈想愈氣，竟拿出剪刀追出巷口，不但大罵髒話，更嗆「就是要給你死」，將剪刀刺進魏男胸口，導致魏男失血過多送醫傷重不治；行凶過程被附近在陽台的民眾目睹，緊急報案。

林男行凶後曾自行報案，「有人倒地快死了」，警消獲報趕往現場將魏男送醫；調閱監視器發現行凶者就是住在案發地旁的林男，決定攻堅抓人，宜蘭警分局長呂文廷也全程坐鎮，參與攻堅逮捕林男行動。

警方從獲報到逮捕，全程不到1小時，沒想到破門而入時，林男酩酊大醉，警在租屋處起獲疑似作案剪刀及毒品吸食器，林男被上銬帶回偵訊時，還爛醉呼呼大睡，醒來後才做筆錄，訊後全案依殺人罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

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宜蘭市林姓男子拿出剪刀喊「就是要給你死」刺向友人魏姓男子胸口，造成魏男失血過多送醫不治，警方攻堅發現林男竟還在爛醉呼呼大睡。圖／宜蘭警分局提供