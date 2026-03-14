保二警「假槍換真槍」獲20萬交保 北院：侵占時間短無羈押必要

保二總隊前警員林育丞日前把勤務領用的槍械、子彈，用模型槍、假彈調包繳回，值班員警發現後立刻追回，但已涉犯貪汙侵占等罪，台北地檢署昨指揮新北市刑大及保二總隊搜索、拘提林男，複訊認定另有隱情，向台北地方法院聲請羈押禁見，北院開庭後審酌逃亡可能性低，無羈押必要，裁定20萬元交保並限制住居、出境出海8月。

北檢研議是否抗告。

北院昨漏液開庭，考量林男所涉侵占警用槍彈的行為，時間甚短就被查獲，且他已坦承犯行，由於羈押是對被告人身自由侵害最嚴重的強制處分，依比例原則斟酌後無羈押必要，裁定20萬元具保，並限制住居在新北市三重區，自3月14日起限制出境、出海8月。

全案源於，任職保二第一大隊的林姓員警今年3月7日下午執行巡邏勤務，勤務結束後未依規定繳還械彈，涉以PPQ模型槍與假彈11顆頂替，幸好值班員警發現林把真槍與子彈藏在個人手提袋腰包，立即向上回報，全數追回槍彈並未外流。

警方初步調查，林員因近期的家中喪事精神不濟，誤繳仿真械彈，林所繳的仿真槍彈與實品顏色、外觀與、量等都有差異，且同時攜帶執勤的情形也十分不尋常，懷疑另有隱情，將深入調查釐清。

貪汙治罪條例第4條第1項侵占公用或公有器材、財物者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金。