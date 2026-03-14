毒蟲夫妻疑毒駕「載9月嬰」蛇行 警盤查掉出一包海洛因

雲林縣斗六市今晨傳出毒駕案件。一對夫妻清晨駕車外出，車上還載著9個月大嬰兒，卻因行車不穩、違規變換車道引起警方注意。警方攔查後，不僅在車內查獲疑似毒品海洛因與毒品咖啡包，駕駛唾液初篩更呈陽性反應，全案依違反毒品防制條例送辦。

雲林縣斗六警分局副局長章仙枝表示，斗六派出所員警今天清晨5時許執行巡邏勤務，行經斗六市大學陸橋一帶時，發現一輛自小客車行車搖晃且不時違規變換車道，疑似異常，警方隨即尾隨並於斗六市明德北路一段將車輛攔查。

警方指出，盤查過程中，車內歐姓女乘客神情緊張，過程中突然掉落一包疑似第一級毒品海洛因。員警隨即依法搜索車輛，在車內查獲多包疑似毒品咖啡包等證物。駕駛陳姓男子接受毒品唾液初步篩檢後呈陽性反應，疑有施用毒品後駕車情形，歐女尿液檢測結果待出爐。

據了解，夫妻兩人都有毒品前科。警方調查，車上除夫妻兩人外，還有一名9個月大嬰兒同行，已通知家屬將嬰兒帶回照護，並依規定通報社會局介入關懷。全案訊後依違反毒品防制條例移送雲林地檢署偵辦。

警方呼籲，毒品對社會治安與公共安全危害極大，施用毒品後駕車更可能釀成重大交通事故。警方將持續強化巡邏與查緝作為，對毒品犯罪與毒駕行為嚴正執法，以維護道路交通安全與社會秩序。

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雲林縣斗六警分局今天清晨攔查一輛違規行駛轎車，發現駕駛涉嫌毒駕，且車上還有一名嬰兒。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣斗六警分局今天清晨攔查一輛違規行駛轎車，駕駛涉嫌毒駕，且車上還有一名嬰兒。記者陳雅玲／翻攝