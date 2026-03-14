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影／昔黑道男殺女友徹夜未眠…捲耕讀園命案逃死 今移送癱軟畫面曝光
台中市豐原區昨晚發生割喉情殺案，警方雖未予以夜訊，但65歲嫌犯傅男依舊徹夜難眠，上午11時許被豐原分局依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦時，上車時彷彿精疲力盡，全身無力癱軟在車內，據了解，具有黑道背景的他，2004年曾捲入台中耕讀園槍擊案，當時傅男一度腹部中彈受傷，未料22年後竟犯下割喉殺人案。
警方偵訊時得知，傅男曾涉及2004年爆發震驚全國的台中耕讀園3死槍擊案，當年以林明樺為首的4名歹徒，與另一方為爭奪賭場、特種行業等地盤，相約在耕讀園茶藝館談判，未料雙方一言不合，林明樺一方人馬竟開槍射殺對方，造成3死2重傷，而傅男當年一度試圖逃跑時，遭子彈貫入下腹部，經送醫搶救後幸運存活。
未料22年後，傅男昨晚竟與42歲女友紀女在車內發生口角，傅男竟持刀割傷紀女喉部，導致紀女當場血流如注，傅男未逃離現場，隨後開車載著紀女前往3公里外的翁子派出所投案，稱「我殺了我女友」，但紀女卻在送醫後不治。
警方指出，昨晚當場逮捕傅男，同時起出做案的凶器，是以準現行犯身分帶回偵訊，是否屬於自首投案，將由檢察官認定，台中地檢署指出，全案已經豐原分局於上午報請相驗，待檢察官全案訊問處理完畢，再統一對外說明。
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