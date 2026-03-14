豐原男割喉女友不送醫 偏載著「血染副駕」直衝派出所：我殺了人

台中市豐原區昨晚驚傳一起割喉情殺案，62歲傅姓男子與小他20歲的紀姓女友，疑因感情生變與經濟困窘，先在車內發生激烈爭執，傅男憤而持利刃割破女友喉嚨，犯案後，傅男並未求救，反而冷靜開車載著垂死的女友，前往約3公里外的翁子派出所自首，紀女經送醫宣告不治，豐原分局連夜偵訊表示，計畫在中午前依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方初步了解，傅姓男子與42歲紀姓女子是一對差20歲的「老少配」，兩人同居長達10多年，傅男年輕時具有黑道背景，出獄後回到豐原老家，並與來自神岡的紀女交往；附近鄰居透露，兩人平時出雙入對，還養了一隻黃金獵犬，常在豐勢路二段自來水廠旁的空地遛狗。

然而，近年兩人皆處於無業狀態，主要依賴社會補助維生，且紀女3年前曾小中風導致行動受限，經濟壓力讓雙方感情生變常吵架；13日晚間，傅男載著紀女前往平日遛狗的空地談判分手，不料雙方過程中爆發激烈口角，傅男在情緒失控下，竟取出車內預放的刀具對紀女割喉，鮮血瞬間染紅副駕駛座。

驚悚的是，傅男行兇後極其冷靜，並未呼叫救護車或棄車逃逸，而是載著命懸一線的女友，直奔約3公里外的翁子派出所；傅男抵達後，語氣平靜地對值班員警稱，「我殺了我女友。」警方隨即上前查看，發現紀女已癱倒在血泊中，已失去呼吸心跳，員警雖第一時間緊急將其送往豐原醫院搶救，但因喉部傷勢過重、失血過多，急救後仍宣告死亡。

警方表示，今早重回命案現場，對於傅男為何在殺害女友後仍能冷靜自首報案，從偵訊過程中仍可看出傅男行凶後，似乎有些後悔，但仍將進一步了解中，兩人為何會性格不合以至談判分手，甚至是因經濟困窘才發生爭吵，都將進一步偵訊調查。

鄰居則訝異表示，傅男與紀女雖然都沒有固定工作，但看起來感情穩定，沒想到竟然會因為分手問題而下重手，親手毀掉這段10多年的感情；昨晚傅男已被警方留置偵訊，全案將依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦，進一步了解傅男詳細的動機與確切的行兇細節。

台中市豐原區昨晚驚傳一起割喉情殺案，警方上午回應媒體的案情詢問。記者黑中亮／攝影