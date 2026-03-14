保二警模擬槍掉包真槍遭聲押 法院認無羈押必要 裁定20萬交保

保二總隊前員警林育丞涉以模型槍、假子彈掉包真槍，台北地檢署昨指揮新北市刑大及保二總隊搜索拘提林男到案，林男供稱是精神不濟「誤繳」械彈，檢察官認為全案另有隱情，訊後依涉犯貪汙、槍砲罪聲押禁見，法院審理後裁定20萬交保、限制出境出海。

林育丞移昨天移送複訊時，負責押解的保二總隊員警疑為保護林男不被拍攝，意圖將車輛直接開進囚車道，媒體見狀，只好貼車窗拍攝，之後有員警戒護林男下車，並讓林男走在兩輛警車併排的狹窄縫道，讓媒體質疑是在保護自家人。

這時有員警拉著林育丞，拔腿狂奔衝進囚車道，過程衝撞拍攝中的媒體，另名員警也跟在後方進入北檢，現場一團混亂，有記者還被保二的警車輕輕擦撞，現場媒體立刻高喊撞到人，但駕駛未下車。林育丞凌晨交保後快速離去，未再與媒體發生衝突。

據調查，林育丞3月7日下午執行巡邏勤務，勤務結束後未依規定繳還械彈，涉以PPQ模型槍與假彈11顆頂替，所幸值班員警發現回報，全數追回槍彈。

林育丞供稱，近期因家中有喪事導致精神不濟，才發生誤繳仿真械彈情事，但檢方調查，林男繳交的仿真槍彈與警用配槍顏色、外觀及重量仍有差異，且同時攜帶執勤也不尋常，認全案有串滅證之虞，有必要聲請羈押。

針對移送過程爆發衝突，新北市刑大與保二警表示，應尊重新聞從業人員的採訪權與人身自由，對於遭受推擠的記者與採訪團體，深表歉意。新北市刑大大隊長黃國師，昨晚親赴北檢跟媒體致歉。