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假車牌毒駕橫衝直撞逃警攔查 桃警連開4槍壓制逮人

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

桃園黃姓男子昨午駕車外出，行經桃園區民族路，被桃園警分局景福派出所巡邏員警眼尖發現，掛的是偽造車牌上前攔查，卻遭黃加速逃逸，沿途逆向闖紅燈、衝撞多車，警方追逐7公里至八德區以警車包圍對空連開4槍喝令車上黃、賴2男下車，當場查獲喪屍煙彈與武士刀等違禁物，詢後送辦。

桃園分局說明，景福所巡邏警網昨午3時40分行經桃園區民族路，發現前方車輛懸掛車牌早已逾檢註銷，疑有異常，警方立即上前攔查。不料該車見警車靠近後，突然加速右轉三民路逃逸，撞上一輛小貨車仍不停，又駛入對向車道逆向高速逃逸，員警見狀邊追邊通報勤務中心啟動攔截圍捕。

追逐過程中，只見黃男一路闖紅燈、逆向蛇行，行徑相當危險，嚴重威脅用路人安全，追逐至八德區和成路時，黃男甚至倒車衝撞警車企圖脫困，隨後又在福德一路接連撞上2輛轎車，情勢一度十分危急。

警方見狀以多輛警車包夾，將黃男的車困於警車陣中，隨即拔槍朝空中連續射擊4槍示警，大聲喝令車內2人不准動，29歲黃男與31歲賴姓乘客被員警拉下車壓制逮捕。

警方搜索車內時，查獲毒品依托咪酯及一把武士刀等違禁物品，經對黃男施以唾液毒品快篩，呈現陽性反應，確認黃男涉嫌使用毒品駕車，初步了解，黃男因為無照駕駛，車牌遭吊扣，為了規避查緝上網買偽造車牌懸掛，警詢後，依公共危險、違反槍砲彈藥刀械管制條例及偽造文書等罪嫌移送偵辦。

警方事後清算，黃男駕車逃逸過程，光是交通違規多達15件，相關罰鍰累計超過新台幣18萬元，後續將依法舉發；警方強調，對於危險駕駛與毒駕行為絕不寬貸，將持續加強取締，以維護用路人安全。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在黃男的車內查獲喪屍煙彈還有違禁品武士刀，全案依毒品、毒駕及槍砲等罪送辦。圖／桃園分局提供
警方在黃男的車內查獲喪屍煙彈還有違禁品武士刀，全案依毒品、毒駕及槍砲等罪送辦。圖／桃園分局提供

黃男一路逆向、闖紅燈光是交通違規就達15項，罰金粗估有18萬元。圖／桃園分局提供
黃男一路逆向、闖紅燈光是交通違規就達15項，罰金粗估有18萬元。圖／桃園分局提供

黃男逃逸過程中，撞了小貨車肇逃、又倒車衝撞警車，然後連連撞上２輛轎車，以致黃男的車頭傷痕累累，完全沒辦法修復了。圖／桃園分局提供
黃男逃逸過程中，撞了小貨車肇逃、又倒車衝撞警車，然後連連撞上２輛轎車，以致黃男的車頭傷痕累累，完全沒辦法修復了。圖／桃園分局提供

桃園警方發現黃男掛偽造車牌展開警匪追逐，最後在八德區將他逮捕。圖／桃園分局提供
桃園警方發現黃男掛偽造車牌展開警匪追逐，最後在八德區將他逮捕。圖／桃園分局提供

29歲黃姓男子因無照駕駛，車牌被吊銷，只好上網買偽造車牌懸掛，沒想到昨午搭在31歲賴男外出，被桃園分局巡邏警方查到，展開追逐，最後在八德區因衝撞警車又撞2輛轎車，遭多輛警車包圍，警開四槍後逮人。圖／桃園分局提供
29歲黃姓男子因無照駕駛，車牌被吊銷，只好上網買偽造車牌懸掛，沒想到昨午搭在31歲賴男外出，被桃園分局巡邏警方查到，展開追逐，最後在八德區因衝撞警車又撞2輛轎車，遭多輛警車包圍，警開四槍後逮人。圖／桃園分局提供

桃園 警車 喪屍煙彈

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