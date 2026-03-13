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豐原情殺命案／男女談分手破局 男揮刀砍女友頸部 重創送醫不治

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

台中市豐原區今晚驚傳駭人聽聞的情殺命案，一對交往多年的情侶，在車內談判分手時，疑似發生激烈口角，男方竟憤而持利刃朝女方頸部砍去，導致女子當場大量失血失去生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治，豐原警方目前已將犯嫌逮捕歸案，全案依殺人罪嫌移送法辦。

據初步了解，涉案的60歲傅姓男子與42歲紀姓女子為交往多年的男女朋友，今傍晚時分，傅男駕車載著紀女行經豐原區豐勢路旁停靠，兩人疑因感情糾葛、商談分手事宜時產生嚴重分歧。爭執過程中，傅男突失控持預藏的刀械朝紀女揮砍，致紀女頸部遭重創，當場血流如注，癱軟在車內。

台中市豐原分局於晚間7時20分接獲報案，指稱豐勢路上發生砍人案件，隨即出動大批警力趕赴現場，警力迅速壓制並逮捕傅姓男子，同時封鎖現場採證，針對犯案車輛及周邊進行鑑識採證，並查扣了犯案工具及相關證物，豐原分局表示，對於傅男是否為預謀帶刀犯案，或是臨時起意殺人，目前已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，警方將進一步偵訊傅嫌，釐清確切的犯案動機與事發經過。

救護人員抵達時，紀女已無呼吸心跳（OHCA），雖緊急送往豐原醫院搶救，仍因傷勢過重於晚間宣告不治，死者紀女的養母接獲噩耗後，晚間緊急從北部南下趕往醫院認屍，養母向警方表示，過去並不清楚養女與傅男交往的情況。

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傅男駕車載著紀女行經豐原區豐勢路旁，兩人爭執中，傅男突持刀揮砍致紀女頸部當場血流如注，車旁留有血跡。圖／民眾提供
傅男駕車載著紀女行經豐原區豐勢路旁，兩人爭執中，傅男突持刀揮砍致紀女頸部當場血流如注，車旁留有血跡。圖／民眾提供

分手 豐原 救護人員

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