掉包真槍 保二警聲押 移送爆衝突

保二總隊前員警林育丞（中）涉以模型槍、假子彈掉包真槍，昨被檢方依貪汙罪聲押禁見。記者蕭雅娟／翻攝

保二總隊前員警林育丞涉以模型槍、假子彈掉包真槍，不久就被值班員警清點抓包，台北地檢署昨指揮新北市刑大及保二總隊搜索拘提林男到案，林男供稱是因精神不濟「誤繳」械彈，但檢察官認為全案另有隱情，訊後依貪汙重罪、且有串滅證之虞聲押禁見。

林育丞移送複訊時，負責押解的保二總隊員警疑為保護同事不被拍攝，意圖將車輛直接開進囚車道，現場法警上前制止，但兩輛車仍持續轉彎向前朝車道口行駛。

各家媒體見狀，只好貼車窗拍攝，約莫兩分鐘後，第二輛車後座車門開起，員警戒護林育丞下車，並讓林男走在兩輛警車併排的狹窄縫道，現場媒體質疑根本在保護涉案自家人。

這時一名員警一手拿卷宗，一手拽著林育丞，兩人拔腿狂奔衝進囚車道，過程還衝撞拍攝中的媒體記者，另名員警也跟在後方進入北檢，現場一團混亂。

媒體見人犯跑進北檢，大聲問「怕什麼、犯法還那麼囂張」，這時保二的警車要倒車離開車道口斜坡，卻擦撞一記者，現場媒體立刻高喊撞到人，但駕駛未下車。

全案源於，林育丞三月七日下午執行巡邏勤務，勤務結束後未依規定繳還械彈，涉以PPQ模型槍與假彈十一顆頂替，幸好值班員警發現回報，全數追回槍彈。

林育丞供稱，近期因家中有喪事導致精神不濟，才發生誤繳仿真械彈情事，但檢方調查，林男繳交的仿真槍彈與警用配槍顏色、外觀及重量仍有差異，且同時攜帶執勤也不尋常，因此有羈押必要。

針對移送過程爆發衝突，保二總隊與新北市刑大表示，地檢署入口屬室外空間，應尊重新聞從業人員的採訪權與人身自由，對於遭受推擠的記者與採訪團體，深表歉意。