毒駕闖紅燈撞死女師！宜蘭23歲男傷癒出院複訊 法院裁定羈押禁見

宜蘭市本月5日發生毒駕致死重大車禍，23歲男子林益宏吸毒後駕車闖紅燈狂飆，追撞停等紅燈轎車，造成任職於中道中小學的女教師死亡、3人受傷。林男因事故傷重住院，今天身體狀況恢復後，被檢察官解送複訊，宜蘭地檢署下午5時向法院聲請羈押，宜蘭地院晚間9時許裁定羈押禁見。

警方調查，林益宏當天駕駛白色賓士轎車在市區高速行駛，沿路闖紅燈，隨後追撞前方停等紅燈轎車，兩車被撞後往前噴飛，又波及路旁6輛車輛，造成1死3傷。死者為遭追撞轎車的女駕駛，任職於中道中小學；林男本人也受傷送醫，坐在副駕駛座的19歲妻子則四肢挫傷。

警方在林男車內及身上查獲俗稱「喪屍煙彈」的第二級毒品依托咪酯，並經唾液快篩呈陽性反應，訊後依公共危險、毒品及毒駕致死等罪嫌移送法辦。不過林男因傷勢嚴重，一度住進加護病房接受治療，直到今天才由警方戒護解送至宜蘭地檢署接受複訊。

宜蘭地檢署指出，檢察官已於6日督同法醫完成相驗，確認死因。由於肇事者當場遭警方逮捕，但因車禍受傷需送醫急救，檢方指示警方在醫院進行戒護。今天完成偵訊後，認為林男涉嫌違反刑法第185條之3第2項、第1項，服用酒類或相類物質致不能安全駕駛而致人死亡，犯罪嫌疑重大。

檢方考量林男有逃亡及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押。宜蘭地方法院審理後，於晚間9時許裁定羈押禁見。

另外，警方也查出林男為毒品列管人口，3年前曾涉及持刀砍人造成重傷害案件，當時被判處1年7個月徒刑。

宜蘭市北門商圈5日發生重大車禍，一輛白色賓士車因車速過快衝到對向，連續追撞多輛汽機車造成1死3傷，鍾姓女老師當時停等紅燈遭追撞，無辜喪命。本報資料照片

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