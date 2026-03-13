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女老師遭撞死…毒駕男釀宜蘭連環車禍 檢方聲押獲准
林姓男子日前在宜蘭市疑超速駕駛，引發連環車禍，波及7輛汽機車，並造成鍾姓女教師死亡，警方事後查出他有毒品反應。檢方今晚表示，經向法院聲押林男獲准。
林男於5日晚間駕駛賓士轎車，行經宜蘭市中山路3段時疑車速過快，失控衝撞前方銀色轎車，之後再波及其他6輛汽機車，造成追撞事故。銀色轎車鍾姓女駕駛送醫時已無生命徵象，經搶救仍不治，之後被證實身分為教師。
這起車禍也造成涉嫌肇事的林男、同車李姓女子與董姓機車騎士受傷送醫。
警方表示，經酒測，相關駕駛都無酒精反應，但在林男車內及身上查獲毒品依托咪酯，經快篩檢測後呈陽性反應，全案移送台灣宜蘭地方檢察署偵辦。
檢方今晚表示，林男當時雖被警方逮捕，但因重傷，於醫院內戒護；今天身體狀況恢復後，解送到地檢署接受複訊。
檢方指出，林男涉犯刑法公共危險罪，且有逃亡之虞，經向宜蘭地方法院聲押後獲准。
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