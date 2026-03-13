台中豐原驚傳情殺喋血！男持刀砍殺女友後投案 女倒臥血泊送醫不治
台中市豐原區今天晚間驚傳一起砍人事件，一名傅姓男子疑似與交往多年的42歲紀姓女友發生激烈口角，竟憤而持刀朝對方揮砍，導致女子身受重傷、倒臥血泊，送醫經搶救無效已宣告不治；傅男在行兇後隨即前往警局自首，全案目前正由豐原分局深入調查中。
據初步了解，傅姓男子與受害女子已穩定交往多年，孰料今日晚間兩人疑似發生嚴重爭執。傅男在情緒失控下，涉嫌持利刃攻擊女友；附近鄰居聽聞爭吵聲與呼救聲後驚覺有異，隨即報警處理。
警消接獲報案後趕抵現場，救護人員發現女子傷勢極為嚴重，緊急將其送往衛福部豐原醫院進行手術搶救；據知，傷者目前失血過多且傷及要害，目前的狀況「不容樂觀」，醫護團隊正全力與死神拔河。
涉案的傅姓男子在案發後並未逃亡，稍早前已主動向警方投案，承認為其所為。豐原分局目前已將傅男帶回偵訊，並封鎖案發現場進行採證；然而男子的確切行兇動機，究竟是感情糾紛、口角衝突，還是其他因素所致，警方仍需待進一步調查釐清，全案將依殺人未遂等罪嫌移送法辦。
★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線
