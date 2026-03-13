快訊

船駛出荷莫茲海峽…國際油價走跌 台指期上半場由黑翻紅

台中驚傳情殺！男持刀砍女友倒血泊 傷及要害送醫不治

台中豐原驚傳情殺喋血！男持刀砍殺女友後投案 女倒臥血泊送醫不治

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a><a href='/search/tagging/2/豐原' rel='豐原' data-rel='/2/224867' class='tag'><strong>豐原</strong></a>區今天晚間驚傳一起砍人事件，傅男在行兇後隨即前往警局自首。示意圖／AI生成
台中市豐原區今天晚間驚傳一起砍人事件，傅男在行兇後隨即前往警局自首。示意圖／AI生成

台中市豐原區今天晚間驚傳一起砍人事件，一名傅姓男子疑似與交往多年的42歲紀姓女友發生激烈口角，竟憤而持刀朝對方揮砍，導致女子身受重傷、倒臥血泊，送醫經搶救無效已宣告不治；傅男在行兇後隨即前往警局自首，全案目前正由豐原分局深入調查中。

據初步了解，傅姓男子與受害女子已穩定交往多年，孰料今日晚間兩人疑似發生嚴重爭執。傅男在情緒失控下，涉嫌持利刃攻擊女友；附近鄰居聽聞爭吵聲與呼救聲後驚覺有異，隨即報警處理。

警消接獲報案後趕抵現場，救護人員發現女子傷勢極為嚴重，緊急將其送往衛福部豐原醫院進行手術搶救；據知，傷者目前失血過多且傷及要害，目前的狀況「不容樂觀」，醫護團隊正全力與死神拔河。

涉案的傅姓男子在案發後並未逃亡，稍早前已主動向警方投案，承認為其所為。豐原分局目前已將傅男帶回偵訊，並封鎖案發現場進行採證；然而男子的確切行兇動機，究竟是感情糾紛、口角衝突，還是其他因素所致，警方仍需待進一步調查釐清，全案將依殺人未遂等罪嫌移送法辦。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台中市豐原區今天晚間驚傳一起砍人事件，傅男在行兇後隨即前往警局自首。圖／警方提供
台中市豐原區今天晚間驚傳一起砍人事件，傅男在行兇後隨即前往警局自首。圖／警方提供

台中市 豐原

延伸閱讀

影／清水驚傳雜草叢火災！火勢一度逼近台鐵鐵道 消防員急阻斷火源

又被偷吃2個麵包！醉房客不爽房東「總是偷吃」怒刺一刀奪命 判15年

狗不見了？雲林驚傳2男子殺狗吃肉 其中1人已六度犯案被逮

密州傳槍響… 炸彈客開車衝撞猶太會堂 死在車內

相關新聞

台中豐原驚傳情殺喋血！男持刀砍殺女友後投案 女倒臥血泊送醫不治

台中市豐原區今天晚間驚傳一起砍人事件，一名傅姓男子疑似與交往多年的42歲紀姓女友發生激烈口角，竟憤而持刀朝對方揮砍，導致女子身受重傷、倒臥血泊，送醫經搶救無效已宣告不治；傅男在行兇後隨即前往警局自首，全案目前...

保二離職警員「繳仿真槍彈」…移送過程與媒體推擠 新北刑大：致上深切歉意

警方今天下午移送保二總隊離職林姓警員至台北地檢署時，與採訪媒體發生肢體推擠，新北市警局刑警大隊晚間發表聲明，對於造成新聞...

又是毒駕？AB車拒檢逃逸撞3車 桃警連開4槍拖出2人上銬

國道二號鶯歌交流道今天周邊交通不平靜，除了國道七車連環撞釀6傷，交流道周邊平面道路也有警匪飛車追逐釀4車連環撞，員警連開4槍才控制住現場，最後從嫌犯車內搜出毒品依托咪酯與武士刀，研判涉毒駕才會逃跑。

下車後一路狂奔！保二警調包真槍遭拘提 人犯移送衝撞記者一度爆衝突

保二總隊前員警林育丞（3月10日離職生效）涉嫌以模型槍、假彈調包真槍，涉貪汙侵占等罪，台北地檢署今指揮新北市刑大及保二總隊搜索林男住處，並拘提到案，今下午移送北檢複訊。移送人犯的警方疑為維護自家人...

盟主震怒！太陽聯盟徵兵「入會送西裝」惹議 代理會長被開除

社群平台Threads日前出現「黑幫徵才」文章，內容聲稱「太陽聯盟雄陽分會」要招兵買馬年輕人，入會者立即贈送「全新西裝一套、皮鞋一雙」，引222萬人次瀏覽，引發高度討論，太陽聯盟盟主黃天陽為此震怒，認該會代理會長陳子龍濫用「公司」名號，造成負面影響，下令將其「破門」，也就是開除會籍。

豐原一家五口命案首開調解庭 家屬盼重懲涉案者：拒絕白白犧牲

針對去年7月發生的豐原一家五口命案，台中地院昨天召開首次調解庭。台中市議員謝志忠下午代王家二女兒的女婿發聲表示，已清楚表達立場，希望涉案者能受到相對應的重懲。對於太太一家而言，若僅以和解作為處理方式，實在難以接受，也不公平；他也相信，法律最終會還給太太一家以及所有受害者應有的公道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。