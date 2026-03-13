保二離職警員「繳仿真槍彈」…移送過程與媒體推擠 新北刑大：致上深切歉意

快訊

中央社／ 新北13日電

保二總隊前員警林育丞（右二）涉嫌以模型槍、假彈調包真槍，涉貪汙侵占罪，保二警移送人犯至北檢一度與現場媒體記者發生衝撞。記者蕭雅娟/攝影

警方今天下午移送保二總隊離職林姓警員至台北地檢署時，與採訪媒體發生肢體推擠，新北市警局刑警大隊晚間發表聲明，對於造成新聞從業人員困擾及現場秩序混亂，致上深切歉意。

新北市刑大今晚發表聲明表示，本案是由台北地檢署指定轄區新北市刑大協助偵辦，新北市刑大員警基於支援職責協助引導，對移送被告過程，遭受推擠的記者及採訪團體，表達歉意。

警方說，會持續強化要求員警執行解送、移送任務時，須兼顧偵查安全與媒體採訪需求，維護新聞自由與執法透明度，以避免再次發生類似缺失。

保二總隊林姓警員在離職前夕返隊被發現繳還仿真槍彈，將真槍與子彈放入包包。台北地檢署今天指揮警方搜索林男住處，並拘提林男到案，移送北檢複訊。檢察官訊問後將林男聲請羈押禁見。

保二總隊、新北市刑大員警解送林男到北檢時，疑為了掩護前同事林男不被媒體拍攝，帶人衝下囚車道，警方車輛過程中擦撞到記者，引起現場媒體憤怒。

