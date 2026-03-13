又是毒駕？AB車拒檢逃逸撞3車 桃警連開4槍拖出2人上銬

針對去年7月發生的豐原一家五口命案，台中地院昨天召開首次調解庭。台中市議員謝志忠下午代王家二女兒的女婿發聲表示，已清楚表達立場，希望涉案者能受到相對應的重懲。對於太太一家而言，若僅以和解作為處理方式，實在難以接受，也不公平；他也相信，法律最終會還給太太一家以及所有受害者應有的公道。

2026-03-13 16:39