又是毒駕？AB車拒檢逃逸撞3車 桃警連開4槍拖出2人上銬

聯合報／ 記者陳俊智陳恩惠／桃園報導

<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>今天傍晚傳警匪追逐，釀4車連環撞事故，最後是員警連開4槍控制場面才抓到嫌犯。示意圖／AI生成
桃園今天傍晚傳警匪追逐，釀4車連環撞事故，最後是員警連開4槍控制場面才抓到嫌犯。示意圖／AI生成

國道二號鶯歌交流道今天周邊交通不平靜，除了國道七車連環撞釀6傷，交流道周邊平面道路也有警匪飛車追逐釀4車連環撞，員警連開4槍才控制住現場，最後從嫌犯車內搜出毒品依托咪酯與武士刀，研判涉毒駕才會逃跑。

警方指出，全案因嫌犯車輛與懸掛車牌車籍資料不符起人疑竇，員警上前攔檢又拒不配合，後來從桃園區三民路飛車往八德區方向逃逸，最後在八德區和平路撞車才就範；事發當下，不少路過民眾直呼緊張刺激，感覺「電影情節真實上演」。

警方表示，員警在車內找到毒品與武士刀，不排除是毒駕才虛心逃逸，全案朝毒品、公共危險與妨害公務方向偵辦中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園 毒品 妨害公務

下車後一路狂奔！保二警調包真槍遭拘提 人犯移送衝撞記者一度爆衝突

保二總隊前員警林育丞（3月10日離職生效）涉嫌以模型槍、假彈調包真槍，涉貪汙侵占等罪，台北地檢署今指揮新北市刑大及保二總隊搜索林男住處，並拘提到案，今下午移送北檢複訊。移送人犯的警方疑為維護自家人...

盟主震怒！太陽聯盟徵兵「入會送西裝」惹議 代理會長被開除

社群平台Threads日前出現「黑幫徵才」文章，內容聲稱「太陽聯盟雄陽分會」要招兵買馬年輕人，入會者立即贈送「全新西裝一套、皮鞋一雙」，引222萬人次瀏覽，引發高度討論，太陽聯盟盟主黃天陽為此震怒，認該會代理會長陳子龍濫用「公司」名號，造成負面影響，下令將其「破門」，也就是開除會籍。

豐原一家五口命案首開調解庭 家屬盼重懲涉案者：拒絕白白犧牲

針對去年7月發生的豐原一家五口命案，台中地院昨天召開首次調解庭。台中市議員謝志忠下午代王家二女兒的女婿發聲表示，已清楚表達立場，希望涉案者能受到相對應的重懲。對於太太一家而言，若僅以和解作為處理方式，實在難以接受，也不公平；他也相信，法律最終會還給太太一家以及所有受害者應有的公道。

「媽媽回家了」高雄三寶媽遭毒駕撞死 今頭七丈夫偕子女悲悽招魂

楊姓男子7日晚間涉毒駕在高市中安路高速追撞兩機車，造成出門買消夜的三寶媽李姓女子傷重不治，另一對母女受傷，事發後，高市警方規畫連3天專案取締；今李女頭七，丈夫和3子女回現場招魂，子女跪地哭喊「媽媽和我們回家」，場面悲淒！

影／積怨爆發！ 澎湖兄弟當街揮刀追砍仇家 32歲男命危送醫

澎湖縣馬公市昨發生持刀砍人案件，一名32歲吳姓男子與張姓兄弟因長期積怨爆發衝突，兄弟倆疑情緒失控持刀行凶，造成吳男頭部、左肩及四肢多處刀傷，送醫前因失血過多休克，目前仍在加護病房治療，警方迅速將涉案的兩兄弟拘提到案，檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

