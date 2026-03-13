又是毒駕？AB車拒檢逃逸撞3車 桃警連開4槍拖出2人上銬
國道二號鶯歌交流道今天周邊交通不平靜，除了國道七車連環撞釀6傷，交流道周邊平面道路也有警匪飛車追逐釀4車連環撞，員警連開4槍才控制住現場，最後從嫌犯車內搜出毒品依托咪酯與武士刀，研判涉毒駕才會逃跑。
警方指出，全案因嫌犯車輛與懸掛車牌車籍資料不符起人疑竇，員警上前攔檢又拒不配合，後來從桃園區三民路飛車往八德區方向逃逸，最後在八德區和平路撞車才就範；事發當下，不少路過民眾直呼緊張刺激，感覺「電影情節真實上演」。
警方表示，員警在車內找到毒品與武士刀，不排除是毒駕才虛心逃逸，全案朝毒品、公共危險與妨害公務方向偵辦中。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
