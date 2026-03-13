快訊

下車後一路狂奔！保二警調包真槍遭拘提 人犯移送衝撞記者一度爆衝突

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

保二總隊前員警林育丞（3月10日離職生效）涉嫌以模型槍、假彈調包真槍，涉貪汙侵占等罪，台北地檢署今指揮新北市刑大及保二總隊搜索林男住處，並拘提到案，今下午移送北檢複訊。移送人犯的保二總隊員警疑為維護自家人，拽著人犯衝下囚車道，一度衝撞媒體記者，AXU2093車輛倒車時還撞到記者，駕駛卻未下車。

台北地檢署今指揮新北市刑警大隊及保二總隊，依貪汙侵占公有器材罪及槍砲彈藥刀械管制條例，搜索林的住宿1處，拘提林到案釐清案情。

林男經保二總隊派出二車戒護抵達北檢，保二警企圖直接開車下北檢囚車道，現場台北地方法院法警上前，對第一輛車內右前座的警察表示，車輛不能開進車道，保二警疑為掩護前同事，兩輛車仍持續轉彎向前「逼近」車道口。

各家媒體記者見狀，貼車窗拍攝，約2分鐘後，第二輛車後座車門開起，員警戒護林育丞下車，人員走在兩輛保二警車併排的狹窄縫道，現場記者質疑根本在保護涉案的自家人林育丞不被記者拍攝。

一名戒護員警一手拿著卷宗，一手拽著林育丞，2人拔腿狂奔衝進車道，戒護員警還撞到拍攝中的媒體記者，另1名員警也跟在後方進入北檢，現場一團混亂。

媒體記者見人犯跑進入北檢，大聲的問「怕什麼！臭俗辣！犯法還那麼囂張！」保二警車AXU2093要倒車離開車道口斜坡時，撞到一名記者，現場記者立刻高喊撞到人，甚至開啟駕駛座車門，但駕駛關門沒下車。

全案源於，任職保二第一大隊的林姓員警今年3月7日下午執行巡邏勤務，勤務結束後未依規定繳還械彈，涉以PPQ模型槍與假彈11顆頂替，幸好值班員警發現林把真槍與子彈藏在個人手提袋腰包，立即向上回報，全數追回槍彈並未外流。

警方初步調查，林員因近期的家中喪事精神不濟，誤繳仿真械彈，林所繳的仿真槍彈與實品顏色、外觀與、量等都有差異，且同時攜帶執勤的情形也十分不尋常，懷疑另有隱情，將深入調查釐清。

貪汙治罪條例第4條第1項侵占公用或公有器材、財物者，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。

保二總隊日前表示，秉持不枉縱、不包庇態度，全案已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦進入司法偵查程序，另此案發生前，林員原即已提報告申請辭職，已在3月10日生效，大隊仍持續追查責任，並自檢依法究辦。

保二總隊前員警林育丞（左）涉嫌以模型槍、假彈調包真槍，涉貪汙侵占罪，保二警移送人犯至北檢一度與現場媒體記者發生衝撞。記者蕭雅娟/攝影
保二總隊前員警林育丞涉嫌以模型槍、假彈調包真槍，涉貪汙侵占罪，保二警移送人犯至北檢一度與現場媒體記者發生衝撞。記者蕭雅娟/翻攝
保二總隊前員警林育丞（右二）涉嫌以模型槍、假彈調包真槍，涉貪汙侵占罪，保二警移送人犯至北檢一度與現場媒體記者發生衝撞。記者蕭雅娟/攝影
保二總隊前員警林育丞涉嫌以模型槍、假彈調包真槍，涉貪汙侵占罪，保二警移送人犯至北檢一度與現場媒體記者發生衝撞。記者蕭雅娟/翻攝
