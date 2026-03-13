掩護前同事？保二總隊員警離職前「調包偷真槍」遭拘提 警方車輛擦撞記者

快訊

興櫃股后要上市了 新股抽中可望賺58.5萬元、報酬率75%

中央社／ 台北13日電

台北地檢署外觀照。聯合報系資料照／記者張宏業攝影

保二總隊林姓員警在離職前夕返隊被發現繳還仿真槍彈，將真槍與子彈放入包包。台北地檢署今天指揮新北市刑大與保二總隊搜索林男住處，並拘提林男到案，下午依貪污、槍砲等罪移送北檢複訊。

保二總隊員警解送林男到北檢時，疑為了掩護前同事林男不被媒體拍攝，帶人衝下囚車道，警方車輛過程中擦撞到記者，引起現場媒體憤怒。

檢警調查，林男原本任職內政部警政署保安警察第二總隊，日前申請辭職，於10日生效，林男7日下午1時至5時負責巡邏勤務，結束後未依規定繳還械彈，所幸值班同仁複查時機警發覺有異，立即至其待勤室追查，已將槍彈全數追回。

林男向保二總隊供稱，近期因家事導致精神不濟，誤繳仿真械彈，保二總隊認為仿真槍彈與實品在顏色、外觀與重量上有明顯差異，且同時攜帶仿製品執勤的情形也不尋常，懷疑另有隱情，立即報請台北地檢署偵辦。

北檢今天指揮新北市刑警大隊、保二總隊，搜索林男住處，並拘提林男到案，下午移送北檢複訊，全案朝貪污治罪條例侵占公有財物罪、槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

