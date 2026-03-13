盟主震怒！太陽聯盟徵兵「入會送西裝」惹議 代理會長被開除

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

社群平台Threads日前出現「黑幫徵才」文章，內容聲稱「太陽聯盟雄陽分會」要招兵買馬年輕人，入會者立即贈送「全新西裝一套、皮鞋一雙」，引222萬人次瀏覽，引發高度討論，太陽聯盟盟主黃天陽為此震怒，認該會代理會長陳子龍濫用「公司」名號，造成負面影響，下令將其「破門」，也就是開除會籍。

據了解，陳子龍原是蘆洲「尊陽總會」成員，去年派高雄「雄陽會」擔任代理會長，幫內大老原本想看其表現，決定是否真除，沒想到代理不到1個月，就被警方以涉及暴力討債等罪逮捕，經檢方聲押獲准，目前已交保。

全案緣起於，陳子龍收押期間，疑被前女友在臉書開副本，指摘相關行為不當，陳子龍交保後，也在臉書回嗆討顏面，並揚言自己是太陽聯盟雄陽會長，在南部有很多地方大老支持，雙方在臉書互嗆，引發一番波瀾。

由於陳子龍當時只是代理會長，太陽聯盟高層要求陳男發聲明，對相關言論進行澄清，陳男同意發聲明後，疑擔心威信受髓，多次找機會PO文，強調自己是「雄陽會長」，欲壯大其聲勢，進而衍生「黑幫徵才」事件。

日前有篇內容指稱，「太陽聯盟雄陽分會」招募南部年輕人，要求15歲以上49歲以下，須身體健壯、無殘疾。發文者還承諾，只要入會，立即贈送「全新西裝一套、皮鞋一雙」，若待滿3個月，還能領取象徵身分的「太陽徽章」一枚。

由於事涉招募未成年，引發市刑大關注，更讓太陽聯盟高層震怒，相關幹部勸說要求下架後，陳子龍反而變本加厲，仍持續PO敏感文章，太陽聯盟於是在3月11日召開臨時會，眾多太陽高層認為陳子龍已非首犯，決定由公關長謝育全對外宣布開除會籍。

儘管陳子龍向警方報案，指稱是帳戶遭盜用，IP位置在海外，相關文章與他無關，但太陽聯盟內部調查後，認為「徵兵事件」是陳子龍所為，已嚴重造成公司形象受損，為維護聲譽，責令開除。

太陽聯盟盟主黃天陽（中）下令開除雄陽會代理會長陳子龍。記者張宏業／攝影
太陽聯盟盟主黃天陽（中）下令開除雄陽會代理會長陳子龍。記者張宏業／攝影

太陽聯盟公關部宣布，前成員陳子龍行為不檢、言論不當，即日起開除成員身分。圖／讀者提供
太陽聯盟公關部宣布，前成員陳子龍行為不檢、言論不當，即日起開除成員身分。圖／讀者提供

